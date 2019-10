Sieben Freunde treffen sich zu einem gemeinsamen Abendessen und diskutieren ausgelassen über Ehrlichkeit. Kurzerhand wollen sie ihr gegenseitiges Vertrauen auf die Probe stellen und lassen sich auf ein Spiel ein: Jeder muss alles, was an diesem Abend über sein Smartphone rein- oder rausgeht, egal ob Nachricht oder Foto, mit allen Anwesenden teilen.

Genau wie bei der Fack ju Göthe-Trilogie arbeitet Bora Dagtekin (Türkisch für Anfänger) auch hier Karoline Herfurth, Elyas M’Barek und Jella Haase zusammen. Als Verstärkung kommen noch Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring hinzu. Das Septett spielt eine befreundete Gruppe, die bei einem gemeinsamen Abendessen die Mondfinsternis betrachten möchte, sich jedoch auch noch darauf einlässt, gnadenlos ehrlich zueinander zu sein.

Zu diesem Zweck werden alle Smartphones offen auf den Tisch gelegt. Bei allen eingehenden Anrufen wird der Lautsprecher angeschaltet, Nachrichten werden vorgelesen und Fotos gezeigt. Was zunächst noch recht amüsant ist, eskaliert langsam aber sicher. Freundschaften und Beziehungen landen auf dem Prüfstand und am Ende des Abends ist nichts mehr so, wie es war…

Das perfekte Geheimnis spielt großteils in einer immerhin recht geräumigen Wohnung und erzählt seine an unserer Realität orientierte Geschichte ebenso pointiert wie spannend. Jeder Gag sitzt und fast alle überraschenden Wendungen überraschen tatsächlich. dass eine nah am Drama gebaute deutsche Komödie so gut unterhält und zugleich Angst macht vor dem nächsten gemütlichen Abend mit Freunden?

Die Antwort ist jein, denn Bora Dagtekin schrieb kein Original-Drehbuch, sondern adaptierte Paolo Genoveses bei uns nicht gezeigte italienische Produktion Perfetti Sconosciuti. Dies Vorgehen erinnert an die nicht sonderlich inspirierte deutsche Version des französischen Kinofilms und Theaterstück Der Vorname. Doch das deutsche Kino wäre ohnehin nicht an Perfetti Sconosciuti vorbeigekommen, denn bisher gibt es knapp 20 internationale Remakes. Wie dem auch sei, das Ensemble von Das perfekte Geheimnis überzeugt in einer inspiriert in Szene gesetzten Komödie.

