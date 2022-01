Ende 2019 veröffentlichte Turbine Medien eine sehr liebevoll aufgemachte Blu-ray-Edition des Videotheken-Hits Das Söldnerkommando. Für weniger als 50.000 Dollar entstand 1982 ein durchaus erstaunlicher Film. Der auch als Stuntman tätige Patrick G. Donahue produzierte einen fast durchgehenden Reigen aus halbwegs kompetent in Szene gesetzten Kloppereien und einigen wirklich spektakulären Autostunts.

Die Geschichte, die der Film zu erzählen versucht, ist hingegen an Hirnrissigkeit kaum noch zu überbieten. Der Vietnam-Veteran Joseph Lawrence wird in seiner Wohnung überfallen und sitzt seitdem im Rollstuhl. Er bittet seinen Kumpel Larry die alten Kriegs-Kameraden zusammenzutrommeln und in seinen Rosengarten einzuladen. Unter dem Motto „Joseph braucht Euch!“ sammelt Larry nacheinander die fünf Ex-Soldaten ein, die seltsamerweise alle gerade in Prügeleien verwickelt sind…

In diesem Stil geht es ebenso sinnfrei wie fröhlich weiter und als Donahue glaubte, dass er mit seinem Film fertig war, stellte er ferst, dass dieser noch etwas kurz war. Also trat er selbst in einer Nebenrolle vor die Kamera, prügelte sich etwas und schoss sich zu allem Überfluss auch noch selbst in den Fuß. Alleine für diese Szene lohnt es sich den Film sichten.

Das Sahnehäubchen erhielt der Film als er in Deutschland nicht unter seinem Originaltitel Kill Squad sondern als Das Söldnerkommando gezeigt wurde. Bei der Synchronisation wurde sich schon durch die Verpflichtung von Manfred Lehmann und Wolfgang Pampel, den Stimmen von Bruce Willis und Harrison Ford, besonderes viel Mühe gegeben.

Diese hatten eine Unmenge von dummen Sprüchen wie „Ich glaub, Du willst mir nen gebrauchten Lutscher ans Hemd kleben, Du Bratenbengel!“ aus der Feder von Ilja Richters Bruder Michael aufzusagen.

Doch damit nicht genug, denn Das Söldnerkommando wurde auch noch am 24. September 2021 als 129. Beitrag der Tele 5-Reihe SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten durch Oliver Kalkofe und Peter Rütten veralbert. Das eingespielte Duo macht dies zwar sehr pointiert und trägt dabei wieder herrlich alberne Kostüme, doch eigentlich spricht der amüsante und nicht wirklich schlechte Film für sich.

Turbine Medien ließ es sich nicht nehmen auch die durch die Beiträge von Kalkofe und Rütten auf 128 Minuten angewachsene SchleFaZ–Edition ebenfalls auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ein schick aufgemachtes Mediabook enthält zudem noch die sehr interessanten Dokumentationen “Planet of the Tapes“ (69:18 min), “Schnodder Dub“ (28:01 min), “Grindhouse All-Stars“ (41:33 min), das Rezept für den SchleFaZ-Cocktail “Ommenhauer Scheitelzieher“ (0:159 min) und SchleFaZ-Outtakes (12:16 min), sowie ein 32-seitiges Booklet.

Als weiterer Bonus liegt noch eine zweite Blu-ray bei. Diese enthält den 84-minütigern Film in einer “seriösen“ Edition in bester Bildqualität mit deutscher, englischer, spanischer und russischer (!) Tonspur. Als Bonus gibt es noch eine 80-minütige deutsche 4:3 Retro Fassung, Interviews mit Regisseur Patrick G. Donahue (25:42 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln) sowie den Darstellern Jean Glaudé (30:55 min) und Sean P. Donahue (12:52 min), „Trash Tube: Das Söldnerkommando“ (9:45 min), „Behind The Scenes of Kill Squad“ (25:38 min), „TV-Bericht von der Kill Squad Premiere“ (8:44 min), Deutscher Trailer (1:28 min) und US-Trailer (1:36 min)

