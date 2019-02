DC-Handbücher

Im DK Verlag erschienen unlängst zwei visuelle Nachschlagewerke über die Charaktere und Ereignisse des DC-Universums. Ein opulentes Buch allein über das größte Superhelden-Team der Welt: Die Justice League.

Das andere ist ein unverzichtbares Lehrbuch über die Geschichte des gesamten Kosmos in denen sich die übergroße Anzahl von Helden und Schurken bewegen.

Seit nunmehr 80 Jahren erscheinen monatlich bei DC Comics Superheldengeschichten. Bei solch einer langen Zeit und vielen wechselnden Autoren und Kreativen kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Es kommen neue Figuren dazu, andere sterben; wie also ist der aktuelle Stand?

Aber um auf den aktuellen Stand leicht zu kommen, gibt es jetzt Hilfe: Zwei Handbücher, die die gesamte Geschichte leicht erklärt und die Helden in ihrer augenblicklichen Inkarnation darstellen. Und wie es sich für das Medium Comics gehört (Bilder und Text gehören untrennbar zusammen) werden die Figuren, Ereignisse und Charaktere in modernen und aktuellen ikonografischen Bildern dargestellt. So sind nicht nur die Figuren, sondern auch deren künstlerische Darstellung auf dem allerneuesten Stand.

Im Buch über die Justice League wird vom Anfang im Jahr 1960 in „The Brave and the Bold“ #28 bis hin zu Rebirth die komplette Historie dargestellt. Die Mitglieder werden erklärt, ihre Fähigkeiten dargestellt und ebenso ihre größten Widersacher. Wichtige Ereignisse (Crisis on Infinite Earths, Identity Crisis, Blackest Night, Darkseid-Krieg, Flashpoint u.v.a.m.) werden zusammengefasst und erklärt.

Ebenso die über die Jahre verschiedenen Zusammensetzungen der Liga werden erläutert. Befreundete Teams (Teen Titans, Titans, Young Justice, Justice Society of America u.a.) finden ebenfalls ausführliche Darstellungen. Die wichtigsten Schlagworte (zum Beispiel Multiversum, Wachturm) werden detailliert erörtert.

In dem anderen Wissens-Buch wird den spannendsten Fragen nachgegangen: „Welches kosmische Wesen hat es sich zum Ziel gemacht, jegliche Existenz zu zerstören?“, „Wie viele Raumsekoren gibt es?“. In Steckbriefen, Fakten, Listen und Statistiken wird das gesamte Wissen von und über das DC-Universum dargestellt.

Wichtige Orte (Quellenwall, Batcave, Arkham Asylum, Festung der Einsamkeit u.v.a.m.) werden erfahrbar gemacht. Die Vielzahl der unglaublichen Informationen ist sowohl für Neueinsteiger, aber auch für ältere Fans, die ihr Wissen auffrischen möchten, bestens geeignet.

Für beide Werke gilt: Das Who’s who der Zeichner ist gewaltig. So ziemlich alle Zeichner sind in dem Buch verewigt mit ihren Arbeiten.

Norbert Elbers

