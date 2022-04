Johnny Smith (Christopher Walken) hat einen netten Job als Lehrer in Castle Rock und ist verliebt in seine Kollegin Sarah (Brooke Adams). Nachdem die beiden einen Rummelplatz besuchten, lehnte es Johnny ab, bei Sarah zu übernachten, denn “auf manche Dinge lohnt es sich zu waren.“ Auf der Heimfahrt wird Johnny in einem Autounfall verwickelt und fällt er in ein Koma, aus dem er erst nach fünf Jahren wieder erwacht.

Sarah ist mittlerweile mit einem anderen Mann verheiratet. Johnnys hingegen hat plötzlich hellseherische Visionen, sobald er eine Person berührt. Als er auf er einer Wahlveranstaltung dem rücksichtslosen Politiker Greg Stillson (Martin Sheen) die Hand schüttelt, sieht er, dass dieser einst US-Präsident wird und den Dritten Weltkrieg starten wird. Johnny beschließt Stillson durch ein Attentat zu töten…

1983 entstand eine der besten Verfilmungen eines Romans von Stephen King. Der kanadische Regisseur David Cronenberg hatte zuvor billige aber effiziente Horror-Schocker wie Rabit – Der brüllende Tod oder Scanners – Ihre Gedanken können töten gedreht. Bei Dead Zone schlug er erstaunlich leise Töne an und es wird sogar behauptet, dass Cronenberg ein von Stephen King verfasstes Drehbuch verworfen hatte, weil es zu brutal war.

In an den idyllischen Gemälden von Norman Rockwell orientierten Bildern erzählt Cronenberg in Form von eindrucksvoll in Szene gesetzten Episoden die Geschichte eines Mannes, den seine besondere Begabung alles andere als glücklich macht. Christopher Walken ist großartig in der Hauptrolle und wird unterstützt durch großartige Darsteller wie Tom Skerritt, Herbert Lom und Anthony Zerbe. 2002 startete die recht interessante TV-Serie The Dead Zone mit Anthony Michael Hall, die es auf sechs Staffeln brache.

Bei Kochfilms liegt Cronenbergs Dead Zone auf Blu-ray als gut ausgestattetes Mediabook mit einer treffenden Analyse von Christoph Huber vor. Zum 104-minütigen Hauptfilm gibt es einen Audiokommentar der Filmexperten Stephen Jones und Kim Newman. Das Kernstück des auf einer DVD beiliegenden Bonusmaterials ist ein 48-minütiges sehr interessantes Gespräch mit Stephen King, das sich allerdings hauptsächlich mit dessen Buch Der Anschlag beschäftigt. Hinzu kommen weitere Dokus zum Film: Memories (12:18 min), The Look (9:23 min), Visions and Horrors (9:42 min), The Politics (11:32 min), Interview mit David Cronenberg (18:04 min), sowie der US-Trailer (2:08 min) und eine Galerie mit 73 Bildern

