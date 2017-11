Irgendwie waren es damals glückliche Zeiten als Bud Spencer alle Probleme mit einigen Fausthieben aus der Welt räumte. In den Kinos liefen noch Filme, die nicht aus Hollywood stammten und wenn der dicke Buddy mal gerade nicht wieder immer die selben Stuntmen verprügelte, erklang unglaublich eingängige Musik der Herren Guido und Maurizio De Angelis, die auch als Oliver Onions bekannt waren.

Genau wie Bud Spencer pro Film nur einen Gesichtsausdruck brauchte, garnierten Guido und Maurizio die Filme ebenfalls mit wenig mehr als Varianten eines einzigen Gassenhauers. Dass in diesem Falle der Song namens Fantasy ungewöhnlich gut gelungen war, macht beim Wiedersehen mit Der Bomber schon einmal die halbe Miete aus.

Die Story ist auch etwas ausgetüfftelter als in den meisten Werken, durch die Herr Spencer mit oder ohne seinen Kumpel Herrn Hill sonst so stapfte und der Film verfügt mit stattlichen 100 Minuten sogar über eine leichte Überzeit. Bud spielt einen gewissen Seebären namens Bud Graziano (immerhin wurde der Nachname geändert), der plötzlich auf dem Trockenen sitzt und mit seiner Vergangenheit als Boxchampion namens Der Bomber konfrontiert wird. Bud coacht zunächst einen vielversprechenden jungen Boxer, muss aber dann doch noch persönlich in den Ring…

Es mutet fast so an als wenn Herr Stallone diesen Film auch gesehen hat, denn acht Jahre später tischte er seinem mittlerweile spärlich gewordenen Publikum in Rocky V eine ähnliche Story auf. Doch auch Der Bomber steht nicht ganz auf eigenen Füßen, denn vier Jahre zuvor war Bud Spencer in Sie nannten ihn Mücke schon einmal in eine ähnliche Geschichte im Football-Millieu verwickelt.

Die Blu-ray präsentiert Der Bomber in besserer aber bei weitem nicht optimaler Bildqulität und wie schon die abgeschnittenen Schriftzüge im Vorspann belegen auch nicht in voller Breite. Eine italienische Tonspur ist auch enthalten aber nur mit nicht ausblendbaren deutschen Untertiteln. Das Bonusmaterial ist spärlich, doch das Fantasy-Musikvideo mit Guido und Maurizio De Angelis verfügt über einen ganz eigenen Charme.

Extras der Blu-ray: Musikvideo „Fantasy“ (2:13 min); Italienischer Trailer (3:41 min), den selben Trailer gibt es auch noch mit einer englischen Tonspur zu sehen, was recht lustig ist; Galerie mit Aushangfotos; Bildvergleich Alte und neue Fassung (2:31 min); Artwork-Galerie (2:57 min)

