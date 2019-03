Der Herrscher von Cornwall

Um das Jahr 100: Der böse Zauberer Pendragon wurde vor vielen Jahren aus Cornwall verbannt. Aus Rache lässt er Prinzessin Elaine an ihrem Geburtstag durch den gehörnten Riesen Cormoran entführen. Der Bauernsohn Jack wird Zeuge und kann Elaine retten. Nun soll er sie sicher außer Landes geleiten. Pendragon lässt Elaine erneut entführen. Jack bekommt dabei Hilfe von einem Wikinger und einem Flaschengeist…

Der Produzent Edward Small hatte es sehr stark bedauert, dass er einen gewissen Ray Harryhausen nicht erhörte, als dieser ihm Skizzen für ein Abenteuer aus Tausend und einer Nacht präsentierte. Der Trickexperte Harryhausen fand schließlich Geldgeber und konnte seine Stop-Motion-Monster im Filmerfolg Sindbads siebente Reise bestens in Szene setzen.

Small heuerte den Regisseur Nathan Juran sowie die beiden männlichen Hauptdarsteller Kerwin Mathews und Torin Thatcher von Sindbad an. Er bastelte sich ein ähnliches Projek zurecht, in dem es auch Riesen, Drachen und lebendige Skelette zu sehen gibt. Die Spezialeffekte erledigte großteils Jim Danforth, der nicht einmal im Vorspann genannt wurde. Die Geschichte spielt allerdings diesmal nicht im Orient, sondern vor dem Hintergrund einer alten englischen Sage und erzählt vom Bauernsohn Jack, der eine Prinzessin vor dem bösen Zauberer Pendragon rettet.

Doch Edward Small gab – nachdem der Film recht erfolgreich in den Kinos lief – noch lange nicht Ruhe. Er überarbeitete das Werk noch einmal und platzierte ziemlich unbeholfen wirkende Musical-Nummern, bei denen den Schauspielern ohne ihr Wissen nachträglich Lieder in den Mund gelegt wurden. Für diese DVD-Edition spricht, dass die komplette Musical-Fassung (in mäßiger Bildqualität) als köstliches Extra beigelegt wurde.

Auch Koch Media versucht den Film 2013 noch einmal prominent neu zu veröffentlichen. Da gerade Jack and the Giants von Bryan Singer (X-Men) in die Kinos kommt, der Film verarbeitet allerdings auch noch Elemente aus Jack and the Beanstalk, jener Geschichte um die Bohnenranke, die bis in den Himmel wächst, erscheint Der Herrscher von Cornwall unter seinem Originaltitel Jack the Giant Killer.

Extras der DVD: Die komplette 90-minütige Musical-Fassung mit den nachträglich eingefügten Songs in mäßiger Bildqualität ohne deutsche Untertitel; Galerie mit 17 Fotos, Deutscher Trailer (2:56 min); US-Trailer (3:10 min); Booklet

