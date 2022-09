Auf dem Cover dieses Buches ist ein Porträt von Maximilian I zu sehen, der von 1508 bis zu seinem Tode im Jahre 1519 römisch-deutscher Kaiser war und auch “der letzte Ritter“ genannt wurde.



Doch wie bei bahoe books nicht anders zu erwarten, handelt es sich bei dem Comic keineswegs um eine Jubelbiografie. Der Schwerpunkt des Verlagskollektivs aus Wien liegt – mit Publikationen wie Die Kinder der Résistance oder Ein Sack voller Murmeln – bei “der aufständischen und revolutionären Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung“.

Giulio Camagni bei der Recherche

Sehr gut zu dieser Thematik passt Giulio Camagnis Der Kaiser, denn Maximilian I ist nur einer der zahlreichen Charaktere, von denen der Comic handelt. Als Autor und Zeichner erzählt der bei der italienischen Kultserie Dylan Dog aktive Camagni auch von der jungen Magd Lena.

Diese versucht sich in einer Welt voller Armut und Gewalt durchzuschlagen. Sie verliebt sich in den Knecht Sepp und ist nicht eben begeistert, als dieser mit den Tiroler Landsknechten in den Krieg zieht, ohne Rücksicht auf die schwangere Lena…



Camagni unterbricht seine mit großartigen Aquarellseiten in Szene gesetzte Comichandlung immer wieder durch Sequenzen, in denen er sich selbst bei der Recherce darstellt oder durch spärlich illustrierte Prosaseiten mit Hintergrundinfos. Hier schildert u. a. so exakt wie möglich, was es seinerzeit bedeutete in den Krieg zu ziehen. Diese Einschübe verlängern nicht nur das Lesevergnügen, sondern vertiefen auch Camagnis sorgfältig recherchierte Geschichte.

“Der Kaiser: Maximilian I” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Die Kinder der Résistance # 1: Erste Aktionen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Die Kinder der Résistance # 2: Erste Repressionen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Die Kinder der Résistance # 3: Die beiden Giganten” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Die Kinder der Résistance # 4: Die Eskalation” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Die Kinder der Résistance # 5: Das geteilte Land” bei AMAZON bestellen, hier anklicken