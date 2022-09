Der Produzent Val Lewton startete Anfang der 40er-Jahre für RKO mit Katzenmenschen und Ich folgte einem Zombie eine Reihe mit Horrorfilmen, die sehr viel subtiler als ihre Titel waren. Bewusst wollte er sich von den auf knallige Effekte setzenden Monsterfilmen der Universal Studios abgrenzen. Er war nicht eben begeistert als RKO ihn dazu verdonnerte Universals Horrorikone Boris Karloff (Frankenstein, Die Mumie) als Hauptdarsteller einzusetzen.

Doch Karloff und Lewton verstanden sich so gut, dass sie mit Die Todesinsel und Bedlam noch zwei weitere gemeinsame Filme drehten. Der Leichendieb basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson (Die Schatzinsel, Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde), die von den Untaten der Grabräuber William Burke und William Hare im Schottland des frühen 19. Jahrhunderts inspiriert wurde. Das Duo versorgte experimentierfreudige Mediziner mit Leichen.

Lewton schrieb auch am Drehbuch von The Body Snatcher mit und nahm sich einige Freiheiten gegenüber Stevensons Geschichte. So stand jetzt die Nebenfigur John Gray im Zentrum und Boris Karloff ging voll auf in der Rolle. Als charismatischer Leichendieb, der auch vor Mord nicht zurückschreckt, ist er erschreckend jovial und sympathisch. Gray erschlägt zwar einen Hund, liebt aber sein Kätzchen und hat den nicht minder rücksichtslosen Dr. MacFarlane (ebenfalls ziemlich großartig: Henry Daniell) voll im Griff.

In einer kleinen Nebenrolle ist auch Bela Lugosi zu sehen, der es einst als Universals Dracula zu Weltruhm brachte. Der Leichendieb ist der achte und letzte gemeinsame Film von Karloff und Lugosi. Regie führte Robert Wise, der danach mit noch weitere interessante Filme Der Tag, an dem die Welt still stand, The Sound of Music oder Star Trek: Der Film drehen sollte. Wise zählt Der Leichendieb zu seinen Lieblingsfilmen, denn er ist ohne Zweifel ein Klassiker des Horrorkinos.

Filmjuwelen hat „Der Leichendieb“ als Blu-ray-Edition veröffentlicht, die keine Wünsche offenlässt. Die Bildqualität wird der exquisiten Schwarzweiß-Fotografie von Robert De Grasse voll gerecht und es handelt sich um die ungekürzte 78-minütige Version. Die Blu-ray steckt in einem Schuber und im Bonusmaterial gibt es sich neben dem deutschen Trailer, die deutsch untertitelte Dokus “Schatten der Dunkelheit: Das Vermächtnis von Val Lewton“ (51:15 min) und “Du wirst mich nie los: Die Auferstehung des Leichendiebs“ (11:55 min) noch zwei Galerie mit Werbematerial und Fotos (4:37 min + 5:28 min). Empfehlenswert ist auch der deutschsprachige Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen, der zwar nur selten auf die gerade gezeigten Szenen eingeht, aber erschöpfend über die Entstehung des Films und die Lebensgeschichte von Robert Louis Stevenson informiert.

„Der Leichendieb“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Leichendieb“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Katzenmenschen“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Katzenmenschen“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ich folgte einem Zombie“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ich folgte einem Zombie“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken