Jean-Baptiste Poulain tritt auf der kroatischen Insel Brac eine Stellung als Hauslehrer an. Er soll Nolven, den Sohn des Barons Gwenolé von Brac, unterrichten. Doch der Junge wird tot aufgefunden.

Auf der Insel treibt angeblich ein grausamer “Oger“ sein Unwesen und auch Poulain sieht eine bleiche Erscheinung, die der Geist von Nolven zu sein scheint. Die Geschichte geht noch tragischer aus als sie begonnen hat. Als Poulain die Insel verlässt erhält er seinen Spitznamen “Der Marquis von Anaon“ – Der Marquis der geschundenen Seelen.

Die nur auf dem ersten Blick etwas steif wirkende Zeichnungen von Matthieu Bonhomme (Der Mann, der Lucky Luke erschoss, Texas Cowboys) sparen nicht mit Schwarzflächen und wurden von Delf mit strahlenden Farben koloriert. Auch die klar durchgestalteten gelegentlich ganz ohne Worte auskommenden Seiten lassen gelegentlich an Mike Mignolas Hellboy denken.



Doch obwohl ebenfalls ein Dämonenjäger im Zentrum der Handlung steht, setzt Fabien Vehlmann (Green Manor, Allein) inhaltlich andere Schwerpunkte. Vor nicht exakt datiertem historischem Hintergrund erzählt er eher vom Aberglauben und von menschlichen Abgründen als von der Begegnung mit dem Übersinnlichen.

In dieser Tradition stehen auch die drei weiteren ebenfalls bei Salleck veröffentlichten Abenteuer der Reihe. Sowohl in Die schwarze Madonna, in Das Geisterschiff, Die Bestie als auch in Die Kammer des Cheops gerät “Der Marquis von Anaon“ in lebensbedrohliche Situationen, wenn er versucht seine gefährlich leichtgläubigen Mitmenschen zur Vernunft zu bringen.

„Der Marquis von Anaon – Band 1: Die Insel Brac“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Marquis von Anaon – Band 2: Die schwarze Madonna“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Marquis von Anaon – Band 3: Das Geisterschiff“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Marquis von Anaon – Band 4: Die Bestie“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Marquis von Anaon – Band 5: Die Kammer des Cheops“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Marquis von Anaon“ bei ebay kaufen, hier anklicken