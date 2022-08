Der Pianist

In seiner Jugend überlebte Roman Polanski das Ghetto in Krakau und die Bombennächte in Warschau, während seine Mutter in Auschwitz umgebracht wurde. Schon immer wollte er über diese schmerzhafte Zeit einen Film drehen, aber das Werk sollte auf keinen Fall autobiographisch sein. Den idealen Stoff fand er in den Erinnerungen des polnischen Pianisten Wladyslaw Szpilman. Dieser hatte seine Erlebnisse bereits 1945 zu Papier gebracht.

Szpilmans schildert auch, wie er kurz vor Ende des Krieges vom deutschen Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld gerettet wurde. Doch bis es zu diesem hoffnungsvollen Ende kommt, geht der Leser (und jetzt auch der Kinobesucher) mit Szpilman durch die Hölle. Polanski verkneift sich (im Gegensatz etwa zu Spielberg in Schindlers Liste) bei seiner Verfilmung des Buches jegliche inszenatorischen Mätzchen. In dokumentarisch anmutenden Bildern schildert er wie Szpilmans Familie in das Warschauer Ghetto muss und dort der unglaublich brutalen Willkür der deutschen Besatzer (aber auch der jüdischen Kapos) ausgesetzt ist.

Im Gegensatz zu seiner Familie, die deportiert wird, gelingt es Szpilman, durch die Hilfe eines jüdischen Kollaborateur bei einem Bautrupp unterzukommen. Den Rest des Krieges überlebt er auch durch die Hilfe einiger polnischer Freunde. Es wäre jetzt zynisch zu sagen, dass Polanskis Film mit 150 Minuten etwas lang ist und die zweite Hälfte nicht mehr die Intensität der Szenen im Ghetto erreicht. Richtiger ist sicher, dass es dem Thema absolut angemessen ist, dass Polanski Hollywood-Dramaturgie vermeidet und sich stattdessen darum bemüht. uns Szpilmans Schicksal so nah wie möglich zu bringen. Völlig zu Recht erhielt Polanskis Film dafür 2002 in Cannes die Goldene Palme und Adrien Brody wurde mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

