Ein kleiner Junge mag nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, doch in der Nacht vor Weihnachten steht plötzlich der Polarexpress im verschneiten Vorgarten. Der Schaffner (Tom Hanks) lädt einige Kinder zu einer ereignisreichen Fahrt in Richtung Nordpol ein…

Basierend auf einem Kinderbuch von Chris Allsburg (von ihm stammt auch die Vorlage zum Film Jumanji) inszenierte Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft) nach Forrest Gump und Cast Away mit Der Polarexpress seine dritte Zusammenarbeit mit Tom Hanks. Zemeckis entschied sich dafür den Film durch die Motion-Capture-Technologie, bei der Mimik und Gestik der Darsteller digitalisiert wurden, komplett am Rechner erzeugen zu lassen. Zemeckis meint dazu: „Mich interessieren die Bilder überhaupt nicht mehr. Alles was Spezialeffekt-Blockbuster bieten, sieht man heutzutage schon in jeder Autowerbung.“

Der Polarexpress leidet dann auch tatsächlich darunter, dass mit neuster Technik nur altvertraute Bilder produziert wurden. Am Anfang des Films stellt sich die Frage, ob Computeranimation hier wirklich angebracht ist, denn die menschlichen Figuren wirken reichlich steril. Doch wenn dann der Polarexpress in Richtung Nordpol abdampft, gewinnt auch der Film deutlich an Fahrt und Tempo.

Allerdigs drängen sich allerdings Vergleiche zu den Produkten aus dem Hause Pixar auf. Bei Findet Nemo oder Die Unglaublichen werden die am Rechner erzeugten Bilder sinnvoller und weniger in Form von protzigen und oft überflüssigen Kamerafahrten präsentiert. Auch ein Vergleich zur Harry Potter-Reihe liegt nahe, denn auch dort beginnen die Abenteuer immer mit einer Fahrt in einem Expresszug und münden dann in ein turbulentes Abenteuer. Da kann der Polarexpress leider nicht mithalten, denn die kitschigen Weihnachtswelten, denen die Reisenden am Ende des Filmes ausgesetzt werden, neutralisieren die Erlebnisse der turbulenten Bahnfahrt.

