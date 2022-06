Der Tod kommt zweimal

1984 drehte Brian De Palma (Mission: Impossible, The Untouchables) einen sehr stilsicheren Thriller, den ich für seinen besten Film halte. Auch hier ließ er sich von Alfred Hitchcock inspirieren. Sein Film kombinierte Handlungselemente aus Fenster zum Hof und Vertigo.

Hauptfigur ist der erfolglose Schauspieler Jake Scully, den Craig Wasson mit so viel Charme spielt, dass er trotz seiner voyeuristischen Veranlagung sympathisch rüberkommt. Ein entfernter Bekannter namens Sam (De Palmas Stammdarsteller Gregg Henry) ermöglich es dem obdachlos gewordenen Jake für eine Weile in seinem luxuriösen Apartment in den Hollywood Hills unterzukommen.

Ganz nebenbei weist Sam auch darauf hin, dass sich allabendlich eine reizende Dame am Fenster einer nahegelegenen Wohnung zu rhythmischen Tanzbewegungen entkleidet. Zufällig ist Sam auch Besitzer eines Fernrohrs und daher bekommt Jake intime Eindrücke von der Nachbarschaft.

Eines Tages muss Jake jedoch beobachten, wie die attraktive Gloria (Deborah Shelton) von einem Killer mit einer übergroßen Bohrmaschine ermordet wird und kommt zzu spät dies zu verhindern. Als er kurz darauf einen Bericht über den einen Pornostar mit dem schönen Name Holly Body (Melanie Griffith) sieht, kommen ihm deren rhythmische Tanzbewegungen erstaunlich bekannt vor…

Wie nie davor und danach gelingt es Brian De Palma hier eine ziemlich hirnrissige Story so raffiniert zu verpacken, dass der Zuschauer zum nicht mehr nachdenkenden Spanner wird. Nie war Pino Donaggios Soundtrack so hypnotisch. nie waren die langen sich gelegentlich auch eine ganze Weile im Kreis drehenden Kamerafahrten so schwindelerregend. Schön, dass diese erotisch aufgeladene Thriller-Perle endlich in optimaler Form veröffentlich wurde.

Eine Mediabook-Edition von Koch films enthält den Film auf Blu-ray und DVD in 4K-Restauration. Hinzu kommt ein reichhaltiges Bonusmaterial: Vollbildfassung; Dokumentation Pure Cinema (38 Minuten); 4 Featurettes; Trailer; Booklet von Stefan Jung; Bildergalerie mit Werbematerial u. v. m.

„Der Tod kommt zweimal“ als Mediabook mit Blu-ray + DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Tod kommt zweimal“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken