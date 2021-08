Die Erzählungen von Lederstrumpf – Band 1: Der Wildtöter

Georges Ramaïoli hat eine ganz besondere Verbindung zu den Lederstrumpf-Romanen von James Fenimore Cooper. Der Anhang dieses Bandes enthält ein aufschlussreiches Interview mit dem bei uns kaum bekannten französischen Zeichner und Autor. Ramaïoli wurde 1945 in Nizza geboren und brachte sich durch die Neugierde auf den Inhalt von Comic-Sprechblasen bereits frühzeitig das Lesen bei.

Als er in der Schule Klassenbester war, erhielt er zur Belohnung eine “wunderschöne illustrierte Lederimitat-Ausgabe von Der letzte Mohikaner“. J. F. Coopers Abenteuer-Geschichten ließen ihn von da an nicht mehr los. Als Heranwachsender las Ramaïoli die Lederstrumpf-Pentalogie erstmals in der ungekürzten Version und stellte fest, dass die bisherigen Film- und Comic-Adaptionen – und wohl auch der 1969 entstandene ZDF-Weihnachts-Vierteiler mit Helmut Lange – den in den Gründerjahren der USA spielenden Büchern nicht gerecht wurden.

1995 schließlich erhielt Ramaïoli beim Verlag Soleil die Möglichkeit Lederstrumpf nach seinen Vorstellungen zu adaptieren. Er startete seine Reihe mit Der Wildtöter, der chronologisch ersten Geschichte von Lederstrumpf Natty Bumppo, die Cooper als letztes Buch seiner Reihe verfasste.

Ramaïoli war wichtig, dass ihm für die einzelnen Romane mehr als die damals bei Comicalben üblichen 44 Seiten zur Verfügung standen und dies wurde ihm zugesichert. Doch nachdem er die ersten 44 Seiten von Der Wildtöter an Soleil gesendet hatte, wurden dort die Druckmaschinen angeschmissen. Ramaïoli war entsetzt, denn sein erstes Comic-Album “endet abrupt“ mittendrin und es gab nicht einmal ein »Fortsetzung folgt«.

Mittlerweile befindet sich Ramaïoli im Ruhestand, ist immer noch sauer über seinen “von Nieten versauten“ Lederstrumpf, doch dies ist für ihn zugleich auch Ansporn. Er kümmert sich um besser gedruckte Neuauflagen seiner Serien. Daher kommen die deutschen Leser jetzt auch in den Genuss der optimal editierten Edition von mit sehr viel Sachverstand und Zeichenkunst in Szene gesetzten werkgetreuen Lederstrumpf-Comics.

Gleichzeitig mit Der Wildtöter veröffentlich der All Verlag den zweiten Lederstrumpf-Band Der letzte Mohikaner. Es gibt auch eine auf 111 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe für 39,80 €. Diese ist mit einem Schutzumschlag versehen und enthält einen signierten Exlibris

