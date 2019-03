Die Filme des Ray Harryhausen

Peter Osteried hat bereits einige Filmbücher verfasst, sehr empfehlenswert sind z. B. seine Werke über die britischen Horror-Produktionsstätten Hammer und Amicus. Im Vorwort zu seinem neusten Werk schreibt Osteried, dass die Filme mit Trickeffekten von Ray Harryhausen – insbesondere die Eule Bubo aus Kampf der Titanen “maßgeblich zu seiner Begeisterung für die filmische Phantastik“ beigetragen haben.

Während heute Spezialeffekte im Kino und TV kaum noch wahrzunehmen sind, üben die handgemachten (und Einzelbild für Einzelbild fast immer persönlich ausgeführten) Trickeffekte von Ray Harryhausen eine Faszination aus, die locker bei dem Besuch einer brillanten Ballettaufführung oder eines spannenden Fußballspiels mithalten kann.

Angefangen von Mighty Joe Young (Panik um King Kong) bei dem Harryhausen mit Trick-Legende Willis O`Brien (King Kong und die weiße Frau) zusammenarbeitete, bis hin zum eingangserwähnten Kampf der Titanen mit der eingangs erwähnten nicht von allen Fans geliebten Eule, beschreibt Osteried sehr ausführlich das Gesamtwerk des Stop-Motion-Meisters.

Dabei gibt es auch sehr gut recherchierte Biografien zu Weggefährten von Harryhausen, wie dem Produzenten Charles H. Schneer, dem Darsteller Kerwin Mathews (Sindbads 7. Reise), dem Regisseur Nathan Juran und seinem besten Freund Ray Harryhausen. Auch für Comic-Freunde dürfte das Buch interessant sein, denn Osteried liefert auch interessante Infos zu den überraschend zahlreichen Sprechblasen-Adaptionen, die auch weiterhin Harryhausens Filme nacherzählen oder fortführen.

Osteried kenntnisreichen Texte werden optimal ergänzt, durch die opulente Bebilderung für die der Karl-Heinz Scholz einige Prunkstücke seiner Sammlung zur Verfügung stellte. So gibt zu jedem Haryhausen-Film eine großformatige Abbildung des jeweiligen deutschen Kino-Plakats (Ausnahme ist das Kraken-Spektakel It came from beneath the Sea, der bei uns nicht gezeigt wurde). Wo die Künstler bekannt sind, wird auch benannt, wer diese teilweise ganz schön eigenwilligen Grafiken anfertigte.

Wer nach der Lektüre dieses Buchs nicht das Bedürfnis verspürt, sich ein paar Harryhausen-Effekte anzuschauen, sitzt generell im falschen Film.

„Die Filme des Ray Harryhausen"

