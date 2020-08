Die Känguru-Chroniken

Seit 2008 beschreibt Marc-Uwe Kling zuerst als Podcast und dann in Buchform sein problematisches Zusammenleben mit einem aus Ostdeutschland stammenden Känguru, das einfach in seine Wohnung gezogen ist. Kling beschreibt seine Erlebnisse mit dem Beuteltier in kurzen, pointierten in sich abgeschlossenen Kapiteln. Seine Bücher erreichen Millionenauflagen.

Da konnte eine Verfilmung natürlich nicht ausbleiben. Als Regisseur fungierte Dani Levy, der durchaus ein Händchen hat für schräge Komödien wie Alles auf Zucker! oder Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler mit Helge Schneider, der als Fitness-Trainer auch kurz in den Känguru-Chroniken zu sehen ist.

Das Drehbuch stammt von Marc-Uwe Kling, der nicht immer erfolgreich versucht, seine Kurzgeschichten in eine durchgehende Geschichte zu verwandeln, die Position gegen Rechtsextremisten und Mietspekulanten bezieht. Besser gelungen ist die Computer-Animation des Kängurus durch die deutsche Spezialeffekt-Firma Trixter, die auch am Marvel Cinematic Universe mitwerkelt.

Das Zusammenspiel zwischen Dimitrij Schaad als Marc-Uwe Kling und dem von Marc-Uwe Kling gesprochenen Trick-Känguru funktioniert gut. Ziemlich köstlich sind auch die die alles andere als gut verstecken Anspielungen auf die Kinofilme von Bud Spencer und Terence Hill!

Die Blu-ray von Warner Home Video enthält neben dem 92-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Audiokommentar von Hauptdarsteller Dimitrij Schaad gemeinsam mit Marc-Uwe Kling als Marc-Uwe Kling und Marc-Uwe Kling als Känguru; Interview mit Regisseur Dany Levy (7:16 min), Making-of (1:51 min), Känguru interviewt Marc-Uwe (3:01 min, sehr lustig!), Bombiges Marketing (2:38 min), Frühsport mit Johnny Helge (5:11), Eine Einstellung in 3D (2:28 min, wobei der mit einer rotgrünen Brille zu guckende plastische Moment nur wenige Sekunden lang ist) und Trailer (1:52 min) sowie Easteregg.

