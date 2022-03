Seit 2008 beschrieb Marc-Uwe Kling zuerst als Podcast und dann in Buchform sein problematisches Zusammenleben mit einem aus Ostdeutschland stammenden Känguru, das einfach in seine Wohnung gezogen ist. Kling schildert seine Erlebnisse mit dem Beuteltier in kurzen, pointierten, in sich abgeschlossenen Kapiteln und seine Känguru-Chroniken-Bücher erreichen Millionenauflagen.

Da konnte eine Verfilmung natürlich nicht ausbleiben und mit Die Känguru-Verschwörung steht im August bereits eine Fortsetzung an.

Seit dem 29. November gibt es wochentäglich auch noch Die Känguru-Comics. Diese werden ebenfalls von Uwe Kling geschrieben und von Bernd Kissel (Freistaat Flaschenhals) gezeichnet.

Angelehnt an US-Serien gibt es auf Zeit Online jeden Samstag eine umfangreichere farbige Comicgeschichte. Mittlerweile ist bei Carlsen auch das erste Album erschienen.

