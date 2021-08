Die Lederstrumpf-Erzählungen

Der Scout Natty Bumppo wird von Mohikanern gefangengenommen, gewinnt jedoch die Freundschaft des Stammesmitglied Chingachgook. Wegen seiner Kleidung wird er von den Indianern “Lederstrumpf“ genannt. Er muss miterleben, wie der rote Mann von englischen Soldaten und Siedlern aus seinen Stammesgebieten verdrängt und sein Freund Chingachgook zum “letzten Mohikaner“ wird.

In den vier in sich abgeschlossenen Teilen Der Wildtöter, Der letzte Mohikaner, Das Fort am Biberfluss und Die Prärie erzählt dieser immer wieder gerne gezeigte Weihnachts-Vierteiler des ZDF 1969 von den Leiden der Indianer. Grundlage waren die insgesamt fünf “Lederstrumpf“-Bücher von James Fenimore Cooper (1789 – 1851). Ganz im Gegensatz zu Karl May wusste dieser wovon er schrieb, denn er hatte selbst verbrachte viel Zeit in jener Wildnis, in denen seine Geschichten spielen.

Im Gegensatz zu den zeitgleich immer noch gedrehten Karl-May-Filmen verkneift sich diese Serie pathetische (aber auch humorvolle) Momente und bezieht eindeutig Partei für die Indianer. Etwas befremdlich wirkt aus heutiger Sicht die Stimme des permanent alles erklärenden Märchenonkels, obwohl die authentisch wirkenden Bilder der rumänischen Drehorte und Helmut Langes souverän-ruhige Darstellung der Titelrolle für sich sprechen.

