Die Märchen von Grimm & Andersen

Wer sich an die Märchenbücher aus seiner Jugendzeit erinnert, hat meist sofort die zugehörigen Illustrationen vor Augen. Oft wurden diese von einem anonymen Grafiker-Team in einem einheitlichen Stil gehalten, oder auch einfach aus den zugehörigen Disney-Filmen übernommen. Noel Daniel hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuzeigen wie kunstvoll, individuell verschieden und oft auch zeitlos modern zwischen 1850 und 1950 die Märchen von verschiedenen Illustratoren bebildert wurden.

2017 präsentierte Noel Daniel bei Taschen in einem sehr schön aufgemachten gebundenes Buch 27 der bekanntesten (aber auch der am schönsten zu bebildernden) Märchen der Gebrüder Grimm. Abgedruckt wurde die letzte überarbeitete bzw. entschärfte Version der Grimmsr aus dem Jahre 1857, die so gehalten ist, dass nicht nur Völkerkundler, sondern auch Kinder ihren Spaß daran haben können. Jedes Märchen wurde mit einer kurzen interessanten Einführung und mit Illustrationen eines Künstlers versehen.

Dies war nicht immer einfach, da bekannte Zeichner wie Arthur Rackham oder Kay Nielsen (der mit an Walt Disneys “Fantasia“ arbeitete) für Märchenbücher aus Kostengründen oftmals nur ein einziges Bild pro Geschichte anfertigten. Daher wurden zur zusätzlichen Bebilderung noch teilweise eigens für diese Ausgabe angefertigte Scherenschnitte verwendet, oder – was besonders gut funktioniert – Bilderbögen von Zeichnern wie Otto Speckler oder Rudolf Geißler wurden in Einzelillustrationen “zerlegt“. Dem Taschen Verlag gelang somit einmal mehr ein Prachtband bei dem nicht nur das Betrachten, sondern auch das Lesen großes Vergnügen bereitet.

