Die FBI-Agenten Steve (Bud Spencer) und Doug (Terence Hill) holt die Vergangenheit ein: Der Ex-Bankräuber Garret wird ermordet in Miami aufgefunden. Nun müssen die beiden Supercops den einzig ungelösten Fall ihrer Karriere wieder aufrollen. Garret hatte mit seinen Spießgesellen die National Bank um 20 Millionen Dollar erleichtert, das Geld ist jedoch nie wiederaufgetaucht. Als normale Streifenpolizisten getarnt, verfolgen Steve und Doug die Spur des Geldes…

10 Jahre nach ihrem letzten gelungenen Film Zwei außer Rand und Band kehren Terence Hill und Bud Spencer noch einmal zum Tat- bzw. Drehort Miami zurück. Doch 1986 war ihre große Zeit schon vorbei und sie erreichten kein Millionen-Publikum mehr. Einst waren Spencer & Hill selbst Trendsetter. Ihre Filme wurden z. B. von dem Duo Michael Coby und Paul Smith in Werken wie Vier Fäuste schlagen wieder zu oder Zwei irre Typen mit ihrem tollen Brummi ganz unverfroren plagiiert. In Die Miami Cops waren es hingegen Spencer & Hill, die einem Trend hinterher hechelten.

Das große Vorbild war unzweifelhaft die TV-Serie Miami Vice was sich schon am Soundtrack bemerkbar macht. Dieser stammt diesmal nicht von den Guido & Maurizio De Angelis, sondern wie schon bei Zwei Asse trumpfen auf von zwei anderen Brüdern: Carmelo und Michelangelo La Bionda, deren Musik arg an den elektronischen Miami Vice-Soundtrack erinnert. Die Miami Cops ist zwar immer noch ein recht sympathischer Film mit Spencer und Hill, auch wenn die Handlung eher unspannend verläuft und es kaum Prügelszenen gibt.

Extras der Blu-ray: Interview mit Bud Spencer (6:09 min), wahlweise mit deutschen Untertiteln; Deutscher Kinotrailer (2:23 min); Italienischer Kinotrailer (2:35 min); Bonusfilm: Deutsche 4:3 Version (93 min); Erweiterte Artwork- & Bildergalerie (3:26 min); Bildvergleich alte SD- & neue HD-Fassung (3:36 min); 8-seitiges Booklet

„Die Miami Cops“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Miami Cops“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Miami Cops“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ bei ebay kaufen, hier anklicken