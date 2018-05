Die Bewohner des französischen Provinzdorfes Rajevol werden durch den Kontakt mit einem Meteoritenstein alle auf eine Größe von knapp 15 cm geschrumpft. Doch sie verzweifeln nicht, sondern durch die Genialität von Professors Joachim Hundegger richten sie sich ihre futuristische Miniwelt Eslapion ein.

Pierre Seron absolvierte seine Lehrjahre im Studio von Dino Attanasio (Mausi und Paul) und sein Stil erinnert an den großen André Franquins, wobei es jedoch nicht stimmt, dass er diesen bei der Traditionsreihe Spirou und Fantasio beerben sollte. Stattdessen startete er 1967 seine eigene Serie Les Petits Hommes. Diese erschien in Deutschland 1970 in Rolf Kaukas Fix & Foxi und danach bei allerlei anderen Verlagen, einmal sogar unter dem merkwürdigen Namen Herbie Huppser und die Mikronauten bevor sich schließlich der deutsche Titel Die Minimenschen einbürgerte.

Ehapa starte nun eine chronologisch geordnete Maxiausgabe der Minimenschen. Neben den ersten sechs Geschichten der Serie enthält der erste Sammelband – statt Volker Hamanns Erläuterungen zum Leben und Werk von Pierre Seron, die in den nächsten Bänden folgen werden – ein Vorwort vom neuen Lucky Luke-Zeichner Achdé. Dieser lobt Seron als Menschen und Lehrmeister. Die Produktivität des 1942 geborenen Pierre Seron ist ungebrochen, in Frankreich liegen bereits über 40 Bände seiner Serie vor. Somit dürfte die Minimenschen-Gesamtausgabe in der Tat ziemlich maxi werden.

