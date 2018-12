Die Mumie (1932)

Der ägyptische Hohepriester Im-Ho-Tep (Boris Karloff) wurde lebendig einbalsamiert, nachdem er versucht hatte, seine große Liebe wieder zum Leben zu erwecken. 3.700 Jahre später wird er durch einige Archäologen versehentlich wieder zum Leben erweckt. Er macht sich auf die Suche nach seiner verlorenen Liebe, die er irrtümlich in Helen Grosvenor (Zita Johann) gefunden zu haben glaubt und tötet die Mitglieder der Expedition, die versuchen ihn dabei aufzuhalten…

Nach dem großen Erfolg von Frankenstein verwandelt Meister-Maskenbildner Jack Pierce den Darsteller des Monsters Boris Karloff in ein weitere Gruselgestalt. Karloffs Darstellung der Mumie trug sehr viel zum Ruhm des mittlerweile legendären Universal Horrors bei. Die Mumie wurde inszeniert vom begnadeten deutschen Kameramann Karl Freund (Metropolis, Dracula), der einen visuell beeindruckenden Film ablieferte, sich aber mit den Darstellern – besonders mit der exzentrischen aber äußerst attraktiven Zita Johann – sehr schwer tat. Der Film zog etliche Fortsetzungen nach sich, die allerdings alle ohne Karloffs Beteiligung entstanden.



Der 1999 entstandene Blockbuster Die Mumie von Stephen Sommers orientiert sich zwar stärker an Indiana Jones als am klassischen Universal-Horror, erzählt aber zwischen allerlei bombastischen Actionszenen auch vom unglücklich verliebten Im-Ho-Tep, so dass das Werk gerade noch als Remake durchgeht. Da 2008 mit Die Mumie 3 – Das Grabmal des Drachenkaisers ein dritter Teil in die Kinos kam, in dem es um eine von Jet Li verkörperte chinesische Mumie gingt, erschiein eine Special Edition DVD mit dem Klassiker von 1932, die auf einer zweiten DVD noch einen Bericht über den Maskenbildner Jack Pierce sowie eine interessante 90-minütige Doku über den Universal-Horror enthält.

Auch diesmal wurde darauf verzichtet den Film deutsch zu synchronisieren, was bei so einem Klassiker verwundert wo doch einige Jahre zuvor für die DVD-Box The Monster Legacy sogar Nebenwerke wie Draculas Tochter oder Frankenstein trifft den Wolfsmenschen eine deutsche Tonspur verpasst bekamen. In der Blu-ray-Box Universal Classic Monsters Collection liegt der Film mittlerweile deutsch synchronisiert vor.

Die Blu-ray: The Mummy (1932, 73 min, erstmals auch mit deutscher Synchronisation): Zwei Audiokommentar vom Filmhistoriker Paul Jensen sowie von Rick Baker, Scott Essman, Steve Haberman, Bob Burns und Brent Armstrong, „Geliebte Mumie“ (30:11 min), „He Who Made Monsters: The Life and Art of Jack Pierce“ (24:56 min), „Unearthed, Unraveling the Legacy of The Mummy“ (8:07 min, die Doku bezieht sich eher auf die „Mumien“-Filme mit Brendan Fraser), „The Mummy Archives“ (9:46 min), fünf „Frankenstein“-Trailer (6:29 min), „100 Years Of Universal: The Carl Laemmle Era“ (8:41 min)

