Die Rückkehr aufs Land 3

Nach einer mehr als zehnjährigen Unterbrechung, die auch damit zusammenhängt, dass Jean-Yves Ferri als neuer Asterix-Autor bereits vier Alben verfasst hat, geht es endlich weiter mit der großartigen Serie Die Rückkehr aufs Land.

Das Konzept mutet etwas seltsam an: Ferri schreibt lustige Episoden über einen gewissen Manu Larssinet, der mit seiner Lebensgefährtin Mariette ins abgelegene Kaff Juvisy aux Ravenelles gezogen ist. Manu Larcenet (Der alltägliche Kampf, Blast, Brodecks Bericht), der mittlerweile auf dem Lande lebt, setzt die skurrilen Geschichten in Szene.

Mittlerweile erwartet Mariette bereits ihr zweites Kind, wovon Manu erst Notiz nimmt (bzw. nehmen will), als diese sich bereits unübersehbar im siebten Monat befindet. Auch ansonsten hat sich einiges geändert. So versendet die etwas unheimliche Madame Mortemont mysteriöse Emojis an Manu, der Bürgermeister greift zu plumpen Mafia-Methoden, weil hat Angst nicht wiedergewählt zu werden und der schweigsame klobige Nachbar Monsieur Henri hat plötzlich eine sehr hübsche Freundin…

Doch auch die große weite Comic-Welt gibt keine Ruhe. Dargaud schickt einen Redakteur auf eine lebensgefährliche Odyssee nach Juvisy aux Ravenelles, um Manu mitzuteilen, dass dem Verlag sein düsterer Comic Plast nicht gefällt und er lieber die erfolgreiche US-Serie Nasty Bonzo® übernehmen soll. Zu allem Überfluss nistet sich auch Asterix-Erfolgsautor Jean-Yves Ferri bei Manu ein, doch anstatt neuer Rückkehr-aufs-Land-Geschichten zu schreiben, zieht er in den finsteren Keller und schreibt einen düsteren Roman.

Anders als in Frankreich veröffentlicht Reprodukt die Serie nicht im normalen Albumformat, sondern gleich in querformatigen Hardcover-Bänden, die jeweils zwei Alben enthalten. Trotz der langen Pause fühlte ich mich sofort wieder wohl in der Welt von Manu Larssinet. Die liebevoll gestalteten oft schreiend komischen Episoden fügen sich zu einem großartigen Gesamtkunstwerk zusammen.

