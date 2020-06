Dieser französische Filmerfolg, der in seinem Heimatland den sehr viel schöneren Titel La Belle Époque trägt und über eine Million Besucher erfreute, ist in seinem Kern eine Beziehungskomödie. Doch dem Regisseur und Drehbuchautor Nicolas Bedos gelang ein Kniff, der die Geschichte fast in die Nähe von Science-Fiction rückte, aber nur fast.

Als Inspiration könnte eine Komödie von 1969 mit Louis de Funès gedient haben, die mit ihrem deutschen Titel Onkel Paul, die große Pflaume ebenfalls Pech hatte und im Original hieß Hibernatus. Hierin geht es um einen Mann, der im Polareis aufgefunden wird und dort seit 1900 eingefroren war. Das Auftauen gelingt, und um dem jungen Mann den Start in die (und in der) Zukunft zu erleichtern, wird seine Umgebung so dekoriert, dass er glaubt im Jahre 1900 zu sein…

Im Film von Nicolas Bedos gibt es eine Eventagentur, die “Zeitreisen“ mit Hilfe von entsprechend kostümierten Schauspielern und Kulissen ermöglicht. Der frustrierte Comiczeichner Victor lässt sich darauf ein ins Jahr 1974 zu “reisen“. Die damalige Zeit, als er seine heute von ihm entfremdete Ehefrau Marianne kennenlernte, war die glücklichste seines Lebens.

Prompt verliebt sich Victor in die Schauspielerin Margot (Doria Tiller), die für die Rekonstruktion seiner Historie als Marianne gecastet wurde. Darüber alles andere als erfreut ist Antoine (Guillaume Canet), der zu Margot eine On-Off-Beziehung pflegt und bei Victors Traum als Regisseur fungiert…

Mit Daniel Auteuil als sich kaum noch für seine Umwelt interessierenden Sonderling Victor und Fanny Ardant als auf jeden Trend anspringende Marianne ist Die schönste Zeit unseres Lebens großartig besetzt. Ihre realitätsnahen Darstellungen erden die turbulenten Wendungen dieser ebenso komischen wie menschlichen Komödie.

Die DVD von Constantin Film enthält neben dem 111-minütigen Hauptfilm noch ein Making Of (26:49 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln). Eine Blu-ray zu „Die schönste Zeit unseres Lebens“ ist nicht erschienen.



