Nach einem Autounfall wird die kleine Rio von einem Engel gerettet, der ihr später immer wieder zu entschiedenen Zeitpunkten erscheinen wird. Auch im Leben des Vaters von Rio spielen Engel eine ganz wichtige Rolle. Er glaubt ganz fest an ihre Existenz und unternimmt alles um dies zu beweisen.

In den Bergen von Äthiopien entdeckt er das Grab eines Engels, obwohl dieser eigentlich unsterblich sein müsste. Gleichzeitig nimmt der Engel Nahel Kontakt zu Rio auf. Er hat schon immer regen Anteil am Schicksal der jungen Frau genommen und ist sehr fasziniert von ihr. Dies erweckt eifersüchtige Gefühle bei Nahels Verlobter Ashra, die sich bisher für absolut unwiderstehlich hielt.

Stephen Desberg ist ein mehr als fleißiger Comicautor, der sich zunächst eher im Funny-Bereich tummelte und Szenarios für Harry & Platte oder Billy the Cat schrieb. Doch er kann auch anders, wie nicht nur Die Unsterblichen beweisen, sondern auch die von Will gezeichneten Alben Der 27. Buchstabe, Der Garten der Lüste, Jack Wolfgang oder der von Schweizer Enrico Marini in beeindruckende Bilder umgesetzte Western Der Stern der Wüste, bei dem ganz offensichtlich Sean Connery Modell für die Hauptfigur stand.

Ganz mithalten bei Marini kann der in einem ähnlichen direkt kolorierten Stil zeichnende Henri Reculé zwar nicht. Es wäre nun aber mehr als arrogant zu behaupten, dass dessen Artwork nur seinen Zweck erfülle. Reculés Zeichnungen liegen deutlich über dem frankobelgischen Durchschnitt. Desbergs Erzählung hingegen bedient sich zwar recht offensichtlich bei Vorbildern wie Indiana Jones macht aber beständig neugierig auf den weiteren Verlauf der Handlung.

Insgesamt beweist diese souverän gestaltete fünfteilige Serie, dass ähnlich gelagerte US-Comics (etwa Spawn) oder Mangas (etwa Angel Sanctuary) den Leser oft mit Augenpulver betäuben und dann um eine wirklich lesenswerte Geschichte betrügen.

