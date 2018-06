In den Sherlock-Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle taucht seit dem ersten Roman Eine Studie in Scharlachrot immer wieder eine Bande von Straßenjungs auf, die kleine Aufträge für den Meisterdetektiv übernimmt. Diese erhielt den Namen Baker Street Irregulars (so nennt sich auch eine 1934 gegründete Vereinigung von besonders enthusiastischen Holmesianern) und stand u. a. im Mittelpunkt von zwei BBC-Serien.

Bei Conan Doyle führte die Bande ein gewisser Wiggins an, dessen Vornamen der Autor jedoch für sich behielt. In der von Jean-Blaise Djian (Der große Tote) und Olivier Legrand getexteten Serien sind Billy, Charlie und Black Tom (die im Laufe der Geschichte zum Quartett ergänzt werden) dicke Freunde. Sie assistieren zwar Sherlock Holmes, sind aber auf sich alleine gestellt als Black Toms Freundin gekidnappt wird und im Londoner Halbwelt-Milieu zu verschwinden droht…



Genau wie Guy Ritchie mit seinem Kinofilm Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. (in dem ebenfalls die fast fertige Londoner Tower Bridge gezeigt wurde) gelang den Comic-Autoren und dem sehr detailfreudig arbeitenden Zeichner David Etien mit Die Vier von der Baker Street eine ebenso moderne wie visuell aufregende Neuinterpretation, die respektvoll mit Conan Doyles Schöpfung umgeht und durch ihre rasante Erzählweise sowie die sympathischen Hauptfiguren großen Spaß macht.

„Die Vier von der Baker Street – Band 1: Das Geheimnis des blauen Vorhangs“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 2: Die Akte Raboukin“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 3: Die Nachtigall von Stepney“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 4: Sherlock Holmes und der Schatten des M“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 5: Das Erbe von Moriaty“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 6: Der Mann vom Yard“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Vier von der Baker Street – Band 7: Die Moran-Affäre“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Welt der Vier von der Baker Street“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken