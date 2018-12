Der Däne Lars Mikkelsen ist ein ebenso interessanter Darsteller wie sein Bruder Mads (Casino Royale). Zwar ist der von ihm gespielte russische Ministerpräsident Viktor Petrov nur eine Nebenrolle in der Serie House of Cards, doch Mikkelsens kurze Auftritte haben es in sich. In der ersten Staffel der vom ZDF mitproduzierten Serie The Team hingegen wurde Lars Mikkelsen als dänischer Kriminalist schauspielerisch kaum gefordert.

In Die Wege des Herrn kann Mikkelsen jedoch alle Register ziehen. Adam Price, der Schöpfer der international erfolgreichen dänischen Polit-Serie Borgen – Gefährliche Seilschaften, beschäftigt sich in seinem Nachfolge-Projekt mit Religion. Lars Mikkelsen spielt den charismatischen Geistlichen Johannes Krogh, der sich Hoffnungen macht, Bischof von Kopenhagen zu werden.

Als sich dies zerschlägt, fliegt dem zum Fremdgehen und zur Trunksucht neigenden Gottesmann sein Leben um die Ohren. Seine Frau Elisabeth (Ann Eleonora Jørgensen) wendet sich einer norwegischen Musikerin zu, während sein älteste Sohn Christian (Simon Sears) nicht nur zum Buddhismus überläuft, sondern auch noch ein Enthüllungsbuch über seinen Vater schreibt.

Noch problematischer sieht es beim ehemaligen Vorzeige-Sohn August (Morten Hee Andersen) aus. Anstatt Karriere als Seelsorger in einer der reichsten Gemeinden der dänischen Hauptstadt zu machen, entschließt er sich als Militär-Pfarrer in den nahen Osten zu gehen. Dort hat August ein traumatisches Erlebnis, und sein Vater ist ihm bei der Bewältigung davon alles andere als eine große Hilfe…

Der Atheist Adam Price wirft einen sehr kritischen Blick auf die evangelisch-lutherische dänische Staatskirche, platziert aber dennoch in fast jeder der zehn Episoden der ersten Staffel mystische Momente. Doch vorrangig wird vor dem Hintergrund eines spannenden Familien-Dramas die Frage gestellt, ob eine Organisation wie die Kirche noch in der Lage ist zur Lösung aktueller Probleme beizutragen.

Die erste Staffel von „Die Wege des Herrn“ wurde bereits auf DVD und Blu-ray veröffentlicht, ist aber auch noch bis 28. Dezember in der Arte-Mediathek verfügbar.

