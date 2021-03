Die Welt in zehn Millionen Jahren: Nur eine Handvoll Menschen überlebten den nuklearen Holocaust und die Erde ist bevölkert von Mutanten, Feen, Elfen und Zwergen.

Zwei Zauberwesen haben das Land unter sich aufgeteilt – der gute Zauberer Avatar und Blackwolf, der mit der Macht der Technologie Tod und Zerstörung über die Erde bringen will. Avatar und seine Gefährten, die Fee Elinore, der Roboter Frieden und der Elb Weehawk reisen in Blackwolfs Terror-Reich, um die Welt zu retten…

Ralph Bakshi wurde bekannt durch seine Filmadaption von Robert Crumbs Kultcomic Fritz the Cat. 1977 versuchte er sich mit Die Welt in 10 Millionen Jahren an einem von Tolkien inspirierten Fantasy-Zeichentrickfilm, was ihn dazu qualifizierte, zwei Jahre später eine ersten Der Herr der Ringe-Verfilmung als Animation zu inszenieren.

Auch wenn Bakshi Die Welt in 10 Millionen Jahren als Film für die ganze Familie definiert, ist es völlig angemessen, wenn das Werk bei uns erst ab 16 Jahren freigegeben wurde. Zwar wird hier eine spannende Geschichte mit teilweise wirklich niedlichen Figuren erzählt, doch der recht sorglose Umgang mit Nazi-Symbole und Ausschnitten aus NS-Propagandafilmen hinterlässt einen etwas unangenehmen Beigeschmack.

Künstlerisch gesehen ist Die Welt in 10 Millionen Jahren jedoch eine äußerst gelungene Mischung verschiedener Trickfilm-Techniken, wobei Bakshi die Rotoskopie – also das Verfremden von Realaufnahmen – hier sehr viel überzeugender und besser dosiert als kurz danach in Der Herr der Ringe und beim Frank-Frazetta-Fantasyfilm Feuer und Eis einsetzte.

Eine Klasse für sich sind die großartigen Zeichnungen vom Comic-Künstler Mike Ploog (Planet der Affen), die bei Rückblenden anstelle von aufwändigen Animationen zum Einsatz kommen. Insgesamt ist Die Welt in 10 Millionen Jahren Bakshis eigenständigster und zeitlosester Film.

Extras der Blu-ray: Audiokommentar von Regisseur Ralph Bakshi (ohne deutsche Untertitel), Booklet, Featurette (34:15 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), Sehr schön zusammengestellte Bildergalerie mit 80 Originalzeichnungen und Werbematerialien, Deutscher Trailer (1:55 min), US-Trailer (0:58 min + 2:07 min + 0:30 min)

„Die Welt in 10 Millionen Jahren“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Welt in 10 Millionen Jahren“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Welt in 10 Millionen Jahren“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Feuer und Eis“ als 3-Disc Limited Collectors Edition bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Feuer und Eis“ als Einzel-Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Feuer und Eis“ als Einzel-DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Feuer und Eis“ bei ebay kaufen, hier anklicken