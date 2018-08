Nachdem 2006 der vielbeschäftigte Autor Jean van Hamme (Largo Winch, XIII) nach 29 Bänden die Serie Thorgal verließ, konnte der Zeichner Grzegorz Rosinski alleine über die weitere Ausrichtung der mittelalterlichen Fantasy-Reihe entscheiden. Die Nachfolge van Hammes trat der Belgier Yves Sente (Ein Stern aus schwarzer Baumwolle) an, der unter der Oberaufsicht von Rosinski auch das Spin-off Die Welten von Thorgal betreut.

Als Künstler ist Rosinski hier nur noch für die Titelbilder zuständig und überrascht mit einem – zumindest für Thorgal-Verhältnisse – recht drastischen Cover. Im Mittelpunkt dieser Serie steht die zwar nicht eben “gute“ aber dennoch sehr beliebte – optisch etwas an die Marvel-Superheldin Elektra erinnernde – Söldnerin Kriss De Valnor.

Es wird erzählt, was passierte bevor sie schließlich in Band 9 Das Volk der Pfeile auf Thorgal traf. Yves Sentes teilweise recht drastische Schilderung von Kriss’ freudloser Kindheit ist auch ohne Thorgal-Vorkenntnisse problemlos goutierbar und macht gespannt auf den weiteren Verlauf der Geschichte. In Szene gesetzt hat den Comic der Italiener Giulio De Vita, dessen Zeichnungen durchaus an den frühen Rosinski erinnern.

Splitter veröffentlicht auch Die Welten von Thorgal in einem schönen Hardcoverband-Edition mit interessanten Bonusmaterial. Hier erscheinen auch die vom Russen Roman Surzhenko in Szene gesetzten Abenteuer von Thorgals Tochter Lupine, sowie Geschichten aus Thorgals Jugend. Mitlerweile liegt bei Splitter auch eine schöne Gesamtausgabe von Rosinskis und Van Hammes Klassiker Die große Macht des kleinen Schninkel vor.

