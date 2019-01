Die neue Serie des Simpsons-Schöpfer ist nicht auf Fox (oder ProSieben) zu sehen, sondern alle 10 Episoden der ersten Staffel wurden am 17. August 2018 auf Netflix online gestellt. Nachdem Matt Groening in Futurama das Science-Fiction-Genre veralberte, hat er sich jetzt die Fantasy vorgenommen. Alles von Disney über Der Herr der Ringe bis hin zu Game of Thrones wird in der 2D-Animations-Serie Disenchantment respektlos parodiert.

Im Zentrum steht die auf die Etikette pfeifende Prinzessin Bean, die gar nicht daran denkt auf ihren Traumprinzen wartet, sondern lieber mit ihrem persönlichen Dämon Luci und dem Elfen Elvo feiern geht. Trotz eines erstaunlich hohen Anteils von sexuellen Anzüglichkeiten und Splatter-Einlagen kann die Gag-Dichte nicht bei den Simpsons mithalten.

Ein Erfolg könnte die Serie, deren zweite Staffel bereits in Arbeit ist, dennoch werden, denn Groenings Hauptfiguren sind wieder ganz schön debil, aber auch grundsympathisch.

