Disney´s heimliche Helden # 2 : Phantomias

Band 9 der Bild Comic-Bibliothek war der Disney-Figur des Phantomias gewidmet. Im (wie eigentlich immer innerhalb dieser Reihe) äußerst unkundigen Vorworte wurde Carl Barks zum Erfinder dieser Figur gemacht, nur weil er Donald 1949 in der Geschichte Der Supermensch (Super Snooper) gewaltige Kräfte (aber kein Kostüm) verliehen (und dabei gleichzeitig kräftig über Superhelden abgelästert) hatte.

Im nach Supergoof zweiten Band der 10-teiligen Reihe “Heimliche Helden“ stellt Wolfgang J. Fuchs die Sache in einem äußerst lesenswerten Artikel richtig. Er zeigt auf, dass erst 1969 in Italien der Zeichner Giovan Battista Carpi und der Autor Guido Martina die Superheldenfigur Paperinik (Donald heißt in Italien Paperino) erfanden. Die Endsilbe -ik verweist dabei auch auf den Fumetti Neri Antihelden Diabolik. Genau wie diese schwarz kostümierte Figur nutze auch der maskierte Donald seine Spezialausstattung zunächst für allerlei Untaten bevor er schließlich zum ehrlichen Superhelden wurde.

In Deutschland hatte Paperinik unter dem Namen Phantomias 1976 in Walt Disneys Lustigem Taschenbuch Nr. 41 (Donald mal ganz anders) seinen ersten Auftritt in der Geschichte Die Verwandlung, die natürlich auch den “Heimliche Helden“-Band eröffnet. Außerdem sind noch weitere fünf kürzere Phantomias-Geschichten (vier davon deutsche Erstveröffentlichungen) enthalten. Der mit Manga-Elementen versetzte neue Phantomias wird jedoch (ganz im Gegensatz zum “Bild Comic-Bibliothek-Band“, der ausschließlich Material aus dieser Phase enthält) komplett ignoriert und es kommen ausschließlich äußerst gelungene Geschichten im klassischen Disney-Funny-Stil zum Abdruck.

