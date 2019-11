Disney´s heimliche Helden # 4: Gamma

Nach Supergoof, Phantomias und Gundel Gaukeley steht jetzt eine weitere Disney-Figur im Mittelpunkt der 10-teiligen Reihe “Heimliche Helden“, die aus dem Bereich Fantasy oder Science Fiction stammt. Der Texter Bill Walsh und der Zeichner Floyd Gottfredson führten den Außerirdischen Gamma, der im Original Eega Beeva heißt, am 26.9.1947 in die Welt der Disney-Comics ein. Im Zeitungscomicstrip erforschen Micky und Goofy eine Höhle und treffen dort auf ein seltsames Wesen mit einer Hose voller Wunderdinge.

Die Figur, die zunächst stumm blieb und dann mit einer seltsamen P-Sprache (“Phier pin ich, Pmicky“) redete, erlebte fortan täglich gemeinsam mit Micky Maus zahlreiche Abenteuer, bevor sie sich am 11.7.1950 (wahrscheinlich auf Druck des Pressevertriebs) aus dem Bereich des Zeitungscomics verabschiedete. Doch schon lange zuvor hatten sich die italienischen Disney-Comic-Produzenten der Figur angenommen und ließen sie schon 1949 in eine Parodie auf Dantes Inferno auftreten, die leider nicht in diesem Band enthalten ist.

Dafür werden Auftakt und Ende des von Floyd Gottfredson gezeichneten “Zeitungs-Gamma“ (in einer nicht besonders gut gelungenen Kolorierung) sowie vier weitere meist aus Italien stammende Geschichten mit dem mottenkugelfressenden E. T. präsentiert. Leider wurde die Chance verpasst Gamma in den ohnehin neu geletterten Sprechblasen durchweg in seiner P-Sprache reden zu lassen. Doch ansonsten ist der Band ein spannender Exkurs durch die Welt der Disney-Comics und verfügt über eine sehr lesenswerte Einleitung von Wolfgang J. Fuchs. Der nächste “heimliche Held“ wird übrigens seltsamerweise „Onkel Dagoberts Geldspeicher“ sein.

