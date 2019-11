Disney´s heimliche Helden # 7: Daisy Duck

Nach Supergoof, Phantomias, Gundel Gaukeley, Gamma, Onkel Dagoberts Geldspeicher und Kater Karlo ist die 10-teilige Reihe „Disney´s heimliche Helden“ diesmal Donalds ewiger Freundin gewidmet. Im sehr interessanten Vorwort von Wolfgang J. Fuchs ist zu erfahren, dass diese zunächst Donna Duck hieß und ihren ersten Auftritt 1937 im Zeichentrickfilm Don Donald hatte. Den Namen Daisy erhielt sie erst drei Jahre später im Cartoon Mr. Duck Steps Out. Bereits kurz danach – am 4. November 1940 – trat sie auch erstmals im Comic auf, in einem von Al Taliaferros Zeitungsstrips.

Der Sammelband enthält einen abwechslungsreichen und chronologisch geordneten Streifzug durch die Comic-Karriere von Daisy Duck, wobei die Hälfte der 16 Geschichten erstmals in Deutschland erscheinen. Zum Auftakt gibt es zwei der klassischen Zehnseiter von Carl Barks und einen Auszug Aus Daisy Ducks Tagebuch. Mit dieser Reihe versuchte der US-Verlag Dell eher vergeblich Comichefte auch für Mädchen interessant zu machen.

Die meisten Geschichten stammen aus der europäischen Comic-Produktion und setzen Daisy meist als Verursacherin von Turbulenzen im Leben von Donald und den Neffen ein. Nur selten steht sie einsam im Mittelpunkt einer Geschichte, wie in Wirbel im Weltall in der die lockeren Zeichnungen von Giorgio Cavazzano (Drachenritter, Spider-Man in Venedig) eine galaktische Reise der Entendame dokumentieren. Als nächster ebenfalls nicht allzu “heimlicher Held“ ist übrigens Gustav Gans angekündigt.

