Wo BBC draufsteht, da ist auch in diesem Falle Qualität drin. Die 5-teilige Serie erzählt von Gemma Foster, die in ihrem Beruf als Ärztin so stark aufgeht, dass sie ihre Familie etwas aus den Augen verloren hat. Ihr Ehemann Simon ist ein erfolgloser Geschäftsmann, der sich als Hausmann um den gemeinsamen Sohn Tom kümmern soll. Doch stattdessen fängt er ein Verhältnis mit einer sehr viel jüngeren Studentin an…

Doctor Foster ruht ganz auf den Schultern von Suranne Jones (Scott & Bailey). Spannend wie ein Thriller ist es, ihr dabei zuzusehen, wie sie nach und nach entdeckt, dass sie von ihrem Mann betrogen wurde, wie sie unschlüssig ist, ob sie um die Ehe oder gegen ihren Ehemann kämpfen soll. Hinzu kommen noch die Probleme ihrer Patienten, denen sich die Ärztin nicht einfach entziehen kann. Doctor Foster entscheidet sich für eine sehr unorthodoxe Lösung, hat nach anfänglichen Erfolgen ihre private aber auch berufliche Situation jedoch längst nicht so gut im Griff, wie sie glaubt…

Das Finale der Serie mag vielleicht etwas seltsam sein und wurde wohl auch im Hinblick auf eine eventuelle (und jetzt auch tatsächlich zustande kommende) zweite Staffel konzipiert. Doch dank Realitätsnähe, guter Darsteller, sowie messerscharfer Dialoge mit mehr als einer Prise Bösartigkeit, zeigt Doctor Foster, dass Hochspannung auch ohne Mord und Totschlag möglich ist.

Die Blu-ray von Polyband präsentiert die fünf je 50 Minuten langen Episoden der ersten Staffel von Doctor Foster auf zwei Silberlingen ohne Bonusmaterial.

