Doctor Who Animated

Animationsfilme mit der britischen TV-Legende Doctor Who gibt es bereits seit 2001. So wurden u. a. geplante aber nicht realisierte Episoden doch noch verfilmt, oder es wurden Episoden als Trickfilm rekonstruiert, von deren keine Aufzeichnungen mehr existierten. Polyband veröffentlicht zwei recht unterschiedliche jeweils 45-minütige Animationsfilme, in deren Zentrum der von David Tennant gespielte 10. Doctor steht.

Auf der Suche nach der Unendlichkeit (Originaltitel: The Infinite Quest) wurde zunächst 2007 als Fortsetzung in der Kindersendung Totally Doctor Who gezeigt und schließlich komplett gemeinsam mit dem Serienfinale der dritten Staffel. Der Doctor erlebt hier ein turbulentes Abenteuer gemeinsam mit der von Freema Agyeman gespielten Martha Jones.

Beide befinden sich auf der Suche nach einem Raumschiff namens “Unendlichkeit“, das die geheimen Wünsche seiner Passagiere erfüllt. Manche der Raumschiffe wurden am Computer erzeugt, doch die Charaktere wurden im klassischen Stil leider etwas steif animiert. Dennoch entstand eine amüsante Geschichte, für deren Realisation das Budget der Serie nicht ausgereicht hätte.

Einen sehr viel besseren Eindruck hinterlässt der zwei Jahre später entstandene Animationsfilm Dreamland: Invasion der Area 51. Hier wurde komplett auf Computeranimation gesetzt, die aus heutiger Sicht etwas antiquiert anmutet. Doch die vorhandenen Möglichkeiten wurden sinnvoll eingesetzt. So ist die Kamera ständig in Bewegung und der am Computer erzeugte Doctor ist immer problemlos als David Tennant zu erkennen.

Für den Film spricht aber auch die Story, die 1958 in der Wüste von Nevada in der Nähe von Roswell spielt und sich mit der geheimnisvollen Area 51 beschäftig. Die Geschichte wurde möglicherweise auch vom kurz zuvor angelaufenen vierten Indiana-Jones-Film inspiriert. Auf alle Fälle ist diese Episode bester Doctor Who, denn sie ist temporeich, nostalgisch und oft auch sehr komisch.

Beide Animationsfilme gibt es einzeln auf DVD oder gemeinsam auf Blu-ray. Allen Editionen liegt ein informatives 8-seitiges Booklet mit Fakten und Hintergründen zum animierten Doctor bei.

„Doctor Who – Auf der Suche nach der Unendlichkeit“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Dreamland: Invasion der Area 51“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Auf der Suche nach der Unendlichkeit + Dreamland: Invasion der Area 51“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 11“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 11“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 11“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 10“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 10“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 9“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 9“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 8“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 8“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 9“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 9“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 7“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 7“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 6“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 6“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 5“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 5“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 4“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 3“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 3“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 2“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 2“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 1“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Doctor Who – Staffel 1“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken