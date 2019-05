Doctor Who – Staffel 11

Nachdem die diversen Inkanationen von Doctor Who sehr oft weibliche Begleiter hatten, war die Zeit mehr als reif dafür, dass die britische Science-Fiction-Ikone von einer Frau gespielt wird. Zuvor war es schon eine Überraschung, dass nach den eher jugendlich anmutenden Darstellern Christopher Eccleston, David Tennant und Matt Smith als 12. Doktor der 56-jährige Darsteller Peter Capaldi zum Zuge kam.

In seinem letzten Auftritt im recht gelungenen Spezial Aus der Zeit gefallen war zu sehen, wie sich Capaldi in eine Frau verwandelte. Mit Jodie Whittaker wurde eine interessante Schauspielerin gefunden, die zuvor in der Serie Broadchurch als tapfere Mutter eines ermordeten kleinen Jungen überzeugte. Wenn Whittaker in ihrer ersten Doctor-Who-Episode in Capaldis Herrenanzug mitten hinein ins Geschehen purzelt, dann ist das wie ein frischer Wind in einer zuvor etwas auf der Stelle tretenden Traditions- Serie.

Nicht nur Jodie Whittaker ist neu bei Doctor Who, es wurde auch das komplette kreative Team ausgetauscht, was sich darin niederschlägt, dass auf allzu vertraute Elemente, wie die Blechbüchen-Armee der Daleks, die Cybermen und (leider auch) die weinenden Engel verzichtet wurde. Jodie Whittaker ist in ihrer frisch-fröhlichen Art etwas gewöhnungsbedürftig, wird aber gut geerdet durch ihre drei Begleiter Ryan Sinclair (Tosin Cole), Yasmin Khan (Mandip Gill) und Graham O’Brien (Bradley Walsh), die sich auch mit ganz profanen Problemen wie Krankheit, Trauer und Rassismus beschäftigen müssen.

Im Team Tardis besteht eine “flache Hierarchie“, die Lichtjahre entfernt ist von dem Meister-und-Zauberlehrlings-Verhältnis, dass ansonsten zwischen Timelord und Companion herrscht. Zwar ist nicht jeder der 10 Episoden ein absoluter Knaller, doch einige Geschichte sind herausragend. Großartig ist die Amazon-Parodie Frei Haus und sensationell die Episode Rosa.

Hier trifft das Team Tardis auf die Afroamerikanerin Rosa Parks, die sich 1955 in einer Kleinstadt in Alabama weigerte, ihren Sitzplatz im Bus einem weißen Fahrgast zu überlassen. Hier stimmt Geschichte und Atmosphäre, was daran liegen kann, dass in Südafrika gedreht wurde. Es darf sich auf weitere (hoffentlich ähnlich starke) Geschichten mit Jodie Whittaker gefreut werden.

Die Blu-ray-Box von Polyband enthält neben den 10 Episoden noch umfangreiches Bonusmaterial (Audiokommentare, Closer Look, Video Diaries u.v.m.), alles wahlweise mit deutschen Untertiteln. Dazu gibt es noch ein informatives Booklet.

