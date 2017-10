Don Lawrence: Karl der Wikinger

Lange bevor er seine auch bei uns erfolgreichen Serien Trigan und Storm zeichnete, brachte der Brite Don Lawrence die Saga Karl der Wikinger zu Papier. Die Geschichte stammt vom erfahrenen Comic-Texter Ted Cowan, der von einem Sachsen erzählt, der als einziger das Massaker überlebt, das plündernde Wikinger in seinem Dorf anrichten.

Eingar, der Anführer der Nordmänner auf Raubzug, ist beeindruckt von dem Mut, den Karls Vater im Kampfe zeigt. Nachdem er den Mann getötet hat, hört er eine Stimme in seinem Kopf. Eingar verschont draufhin den kleinen Sohn des tapferen Sachsen nicht nur, sondern nimmt ihm mit auf sein Drachenschiff und adoptiert ihn. Diese “Origin“ erzählen Cowan und Lawrence sehr kompakt auf drei Seiten und im selben Tempo geht das Abenteuer dann weiter.

Karl the Viking wurde bei uns ab 1976 im Comicheft Kobra unter dem Titel Die Kämpfe der Seewölfe abgedruckt. In England startete die Serie1960 und wurde wöchentlich im Magazin Lion in Form von zweiseitigen Episoden veröffentlicht. Diese begannen jeweils mit einer größeren Zeichnung und endeten mit einem Cliffhanger. Trotzdem ist der Comic auch “in einem Rutsch“ sehr gut lesbar. Dies liegt an der spannenden Erzählung, aber auch an den sehr soliden Zeichnungen.

Wer bisher vermutet hat, dass das Besondere an den Comics von Don Lawrence seine aufwändige plastische Kolorierung ist, kann sich davon überzeugen, dass der Künstler ein begnadeter Zeichner ist, der keine Farbe braucht um seine Bilder aufzuwerten. Nachdem Panini große Erfolge mit einer kommentierten Gesamtausgabe von Trigan feiert, erscheint dort in der selben optimalen Form auch Karl der

„Karl der Wikinger # 1: Das Schwert Eingars“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Karl der Wikinger # 2: Von Göttern und Wölfen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Comics von Don Lawrence bei ebay kaufen, hier anklicken

„Trigan # 1: Kampf um Elektron“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 2: Die Invasion“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 3: Elektron in Aufruhr“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 4: Verrat in Trigopolis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 5: Eroberungspläne“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 6: Die drei Prinzen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 7: Bewährungsproben“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 8: Riskante Manöver“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 9: Machtspiele“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 10: Abgründe“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 11: Im Visier der Verräter“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 12“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Trigan # 13“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Wikinger.