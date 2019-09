Downton Abbey – Der Film

Nach sechs Staffel wechselt die britische Erfolgsserie Downton Abbey auf die große Leinwand und das wird mit grandiosen Bildern gefeiert. Wenn während des Vorspanns 1927 ein wichtiger Brief aus dem Buckingham Palast im Postwagen eines prächtigen Zuges der British Railways transportiert wird, dann ist das ähnlich prächtig anzusehen, wie die Eisenbahn-Sequenzen in Kenneth Branaghs Mord im Orientexpress.

Wie schon zu Beginn von vielen Episoden der Serie, ist auch hier eine überraschend auftauchende Nachricht der Auslöser für zahlreiche Turbulenzen in den Prunksälen und Dienerquartieren des prächtigen britischen Herrenhauses Downton Abbey. König George V., der Großvater von Queen Elizabeth II., hat seinen Besuch angekündigt, was zu einer Revolte der ortsansässigen Dienerschaft führt.

Der König reist nicht nur mit einigen Familienmitgliedern an, sondern bringt aus London auch noch etliche eigene Bedienstete mit, die sich wie hochnäsige Invasoren aufführen. Die hauseigenen Diener wollen es sich jedoch nicht nehmen lassen, ihrem König das Festmahl zuzubereiten und aufzutragen.

Auch wenn mal wieder eine mehr oder weniger feindliche Übernahme des prächtigen Hauses droht, so verblassen im Kino wie im TV die Probleme der Adelsfamilie Crawley gegenüber der plastischen Beschreibung der Lebensumstände der Dienstboten. Alles in allem gelang es dem adligen Drehbuchautor Julian Fellowes sehr gut die Schicksale der liebgewonnenen Bewohner von Downton Abbey so spannend fortzuschreiben, dass auf weitere Kinofilme gehofft werden darf.

