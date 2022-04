2016 gelang es J. K. Rowlings erstaunlich gut, eine neue Fantasy-Filmreihe anzuschieben. Zwar spielte Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im gleichen Universum, in dem auch Harry Potter seine Abenteuer erlebte, doch die Geschichte und vor allem die sympathischen Hauptfiguren standen auf eigenen Füßen. Eddie Redmayne überzeugte als etwas linkischer britischer Magiezoologe Newt Scamander, den es 1926 nach New York verschlagen hatte, um ein paar magische Kreaturen für den sich in seinem Koffer befindenden Zoo aufzuspüren.

Dabei machte er die Bekanntschaft mit den beiden höchst unterschiedlichen Goldstein-Schwestern Porpentina (Katherine Waterston) und Queenie (Alison Sodu), sowie den nicht mit Zauberkräften gesegneten aber dennoch begnadeten Bäcker Jacob Kowalski (Dan Fogler). Wie langsam aber sicher aus diesem Quartett zwei Liebespaare wurden, war mindestens so spannend, wie das ganze etwas umständlich erzählte Fantasy-Gedöns. In dieser Hinsicht war die zwei Jahre später gestartete Fortsetzung Grindelwalds Verbrechen eine ziemliche Enttäuschung. Obwohl mit Paris die Stadt der Liebe der neue Hauptschauplatz war, ging es diesmal weniger um das Zwischenmenschliche, sondern hauptsächlich um magische Verschwörungen.

Das Ensemble wurde erheblich aufgestockt, obwohl nur der von Jude Law verkörperte, bereits aus Harry Potter bekannte, Zauberer Dumbeledore und der Bruder xxx für den weiteren Verlauf der Geschichte wichtig waren. Johnny Depp war bereits am Ende des ersten Teils als Voldemort xx – Ersatz xxx Grindelwald zu sehen. Doch da er es auch im Privatleben schurkische Tendenzen gezeigt hatte, sprang im dritten Teil Mads xx für ihn ein und verkörpert – wie schon in Casino Royale, zuverlässig bösartig den Schurken. Xxx

Dumbledores Geheimnisse erzählt sehr viel spannender als der Vorgänger von Ereignissen, die Harry-Potter-Historiker interessieren dürften, und von den Untaten Dumbledores, der es bis zum … bringen möchte. Teile der Handlung spielen in einem am Computer erzeugten Berlin und xxx macht dabei einen sehr guten Eindruck als … Doch auch Romantiker kommen durch sehr intensive Szenen zwischen xxx auf ihre Kosten. Xxx hingegen macht sich etwas rar, doch es sind ja noch zwei weitere Fortsetzungen geplant, in denen sie und xx sich wohl nicht nur anschmachten werden.

