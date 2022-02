Dune: Der Wüstenplanet – Extended TV Version

Während die vorherigen nicht eben wenigen DVD-Veröffentlichungen der dreistündigen TV-Fassung von Dune – Der Wüstenplanet eher wie semiprofessionelle Bastelarbeiten wirkten, vermittelt eine Edition von SchroederMedia einen Eindruck davon, wie gut David Lynchs Verfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker wirklich ist.

David Lynch hatte 1984 nicht das Recht den Film nach seinen Vorstellungen zu schneiden. Daher blieben zwar alle spektakulären Szenen im Film, doch viele zum Verständnis nötige Sequenzen wurden weggelassen. Ohne Beteiligung von David Lynch wurde 1988 für die TV-Ausstrahlung in zwei Teilen eine 40 Minuten längere Fassung zusammengestellt.

Als Regisseur wurde das für solche Fälle gerne benutze Pseudonym Alan Smithee im Vorspann aufgeführt. Zur Einleitung wurde in dieser Version anstelle des Prologs von Virgina Madsen als Prinzessin Irulan eine kommentierte Zusammenstellung von mehr oder weniger gelungenen Zeichnungen gezeigt. Dies wirkt zwar etwas seltsam ist jedoch eine passable Einführung in Herberts Welten.

Dem dann folgenden Film bekommt die längere Laufzeit recht gut und er ist sehr viel atmosphärischer als die hektisch erzählte Kinofassung. Die längere Version bringt die tollen Darsteller wie Patrick Stewart (Star Trek: The Next Generation) oder Sting, die Sets, die Kostüme, aber auch die interessante und spannende Geschichte sehr viel besser zur Geltung als dies seinerzeit im Kino der Fall war.

Die Edition von SchröderMedia enthält die Kinofassung. Als zweite Scheibe liegt eine 177-minütige Extended Version bei. Die nicht im Kino gezeigten Szenen wurden sorgfältig remastered und nahtlos in den Film eingefügt (wie peinlich ist dagegen die lausige Qualität der neu eingefügten Szenen bei der Extended Edition von Es war einmal in Amerika). Die Originalfassung liegt in Dolby 5.1 vor, während für die deutsche Fassung eine gute Neusynchronisation angefertigt wurde, seltsamerweise aber nur in Dolby 2.0. Als Extra gibt es noch nicht verwendete Szenen (insgesamt 14:20 min) und den US-Trailer (3:10 min).

Eine sensationell aufgemachte Dune-Ultimate-Edition von Koch Films enthält neben der TV-Fassung auch noch den ebenfalls dreistündigen sogenannten Spicediver-Cut. Dieser von einem Fan zusammengeschnittene Version gelingt es die Geschichte sehr viel schlüssiger zu erzählen, als dies in der Kino- und der TV-Fassung der Fall ist.

