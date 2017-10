Die Hebamme Claire geht voll in ihrem Beruf auf und ist nicht eben glücklich darüber, dass die Klinik in der sie schon viele Kinder auf die Welt gebracht hat, geschlossen werden soll. Zu allem Überfluss meldet sich auch noch eine gewisse Béatrice bei ihr. Diese war einst die Geliebte ihres Vaters, der sich umbrachte, nachdem Béatrice ihn verließ. Dennoch ist die quirlige an Krebs erkrankte Dame der festen Überzeugung, dass Claire sich um sie kümmern soll…

Ein Kuss von Béatrice ist ein Film zwischen den Genres. Für ein Drama geht es zu humorig zu und für eine Komödie zu ernst. Das Resultat ist die lebensnahe Beschreibung der Lebensumstände (inklusive einiger erstaunlich realitätsnaher Darstellungen von Geburten) zweier höchst unterschiedlicher Frauen, die sich niemals miteinander abgeben würden, wenn da nicht als Bindeglied der Vater bzw. Ex-Geliebte wäre.

Der Film fesselt dabei durch seine unterschiedlich temperierten Hauptfiguren. Während Catherine Deneuve als Béatrice nicht still und auch nicht allein sein kann, scheint Catherine Frot als Claire in sich zu ruhen, obwohl es demnächst neben der nervigen Béatrice auch noch einen Enkel und einen neuen Mann in ihrem Leben geben wird. Die unaufgeregte Art mit der Martin Provost hier eine durchaus aufregende Geschichte in Szene setzt, zieht den Zuschauer unweigerlich in den Bann.

Die Blu-ray von Ascot Elite enthält neben dem 117-minütigen Hauptfilm noch den deutschen Trailer (1:52 min)

