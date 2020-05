Ein Sommer am See ist – nach Mawils Kinderland – der zweite Comic, den Reprodukt in einer kleinformatigen Neuauflage zum Preis von nur 9,95 Euro anbietet. Für mich war dies der Grund, mich endlich einmal mit diesem Werk zu beschäftigen, dessen originell gestaltetes Cover mir bereits einige Male im Comicladen aufgefallen war.

Die beiden kanadischen Cousinen Mariko (Text) und Jillian (Zeichnungen) Tamaki erzählen darin die Geschichte einer dreiköpfigen Familie, die “eigentlich schon immer“ ihren Urlaub in Awago Beach, Ontario verbringen. Die Tochter Rose freut sich schon darauf ihre etwas jüngere Ferienfreundin Windy zu treffen, sowie auf eine sorglose gemeinsame Zeit mit Naschzeug und dem gemeinsamen Gucken von Horrorfilmen.

Doch “This One Summer“ (so der Originaltitel des Buchs) ist alles etwas anders. Rose befindet sich in der Pubertät und kann wenig mit der wild herumtobenden Windy anfangen, deren Äußeres Jillian Tamaki ein wenig bei der Trickfilm-Heidi abgeguckt hat. Stattdessen beginnt sie sich für die Dorfjugend zu interessieren. Insbesondere Dunc, der im einzigen Laden des Örtchens jobbt, weckt ihr Interesse. Doch dieser hat eigene Probleme und wird möglicherweise bald Vater…

Nach und nach fällt Rose auch auf, dass ihre Eltern kaum noch miteinander reden und ihre Mutter eine fast schon panische Angst davor hat, baden zu gehen. Durch Zufall kommt Rose schließlich dahinter, was sich vor einem Jahr ereignet und ihre Mutter aus der Bahn geworfen hat.

Dies alles ist großartig erzählt und mehr als ansprechend in Szene gesetzt. Die in dunkelblau abgedruckten stimmungsvollen Zeichnungen lassen an die sensibel erzählten Comics von Craig Thompson (Blankets, Habibi) denken und genau dieser lobt auf der Rückseite des Buchs das Werk der Tamakis völlig zu Recht als “eindringlich, sinnlich und von überragender Schönheit“!

„Ein Sommer am See“ als Taschenbuchausgabe bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ein Sommer am See“ als Normalausgabe bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ein Sommer am See“ bei ebay kaufen, hier anklicken