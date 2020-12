2003 erschien in den USA die Anthologie Shadows Over Baker Street: New Tales of Terror. Die deutsche Veröffentlichung erfolgte zwei Jahre später unter dem Titel Sherlock Holmes – Schatten über Baker Street.

In dem Buch ließen achtzehn Autoren, wie Brian Stableford oder Elizabeth Beat, ihre Fantasie spielen und konfrontierten den britischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes mit den Prophezeiungen des wahnsinnigen Arabers Abdul Alhazred oder dem Tentakelgott Cthulhu, also den finsteren Welten des US-amerikanischen Pulp-Autoren H. P. Lovecraft.

Den Kurzgeschichten-Reigen eröffnete Neil Gaiman, der sich mit Romanen wie American Gods und mit der Reihe Sandman sowohl im Literaturbetrieb als auch in der Comicbranche einen guten Namen gemacht hat. Da lag es natürlich nahe Gaimans Prosa-Erzählung Eine Studie in Smaragdgrün als Comic zu adaptieren.

2018 erschien der Comic A Study in Emerald bei Dark Horse. Der in Brasilien geborene Zeichner Rafael Albuquerque (American Vampire, Huck, Prodigy) erledigte gemeinsam mit Rafael Scavone, – mit ihm hat er danach auch bei Hit Girl in Rom zusammengearbeitete – die Adaption der Geschichte. Für eine plastische Farbgebung sorgte Dave Stewart, der auch die Titelbilder zu The Walking Dead koloriert.

Der Comic Eine Studie in Smaragdgrün ist daher optisch ein Augenschmaus. Die im viktorianischen England ihr Unwesen treibenden skurrilen Lovecraft-Kreaturen dürften alle Comicfreunde erfreuen. Gaimans Geschichte hingegen richtet sich an Leser, die sich so gut in der Welt von Sherlock Holmes auskennen, dass sie in der Lage sind, sich über kleine Unstimmigkeiten in der Erzählung wundern und die alles auf den Kopf stellende finale Pointe zu verstehen.

Dankenswerterweise hat der Dantes Verlag seine schöne Hardcover-Edition von Eine Studie in Smaragdgrün – genau wie seine Veröffentlichungen zu Alan Moores Cinema Purgatorio – mit einem umfangreichen Anhang mit interessanten Hintergrundinfos des Übersetzers Jens R. Nielsen garniert. Dadurch hat jeder Leser die Chance Gaimans Erzählung folgen zu können. Nicht unerwähnt bleiben soll aber auch noch die ebenfalls im Buch enthaltende schöne Zusammenstellung von Rafael Albuquerques Entwurfszeichnungen.

„Eine Studie in Smaragdgrün“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Eine Studie in Smaragdgrün“ bei ebay kaufen, hier anklicken