Émile Bravo: Das tapfere Prinzlein und die sieben Zwergbären

Alles ist hier zwar schon recht märchenhaft, aber irgendetwas stimmt da doch nicht so ganz. Waren es wirklich sieben Zwergbären, die in “all ihren Betten“ eine Riesin vorfanden? War es tatsächlich der ehemalige Schneider Prinz Riesentöter, der Wittchen wachküsste? Und was um Himmelswillen haben ein als Hausierer tätiger Hamelner Kammerjäger und das besserwisserische zu Steinbauten neigende Schweinchen Schlau in dieser Geschichte zu suchen?

Geht es noch vielseitiger? In Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen fand er zu einer Story von Jean Regnaud über einen kleinen Jungen, der noch nicht wissen soll, dass seine Mutter tot ist, die passenden schlichten aber ergreifenden Bilder. In Porträt eines Helden als junger Tor ließ er den ansonsten immer etwas steifen gradlinigen Comichelden Spirou als einen Menschen wie Du und ich erscheinen.



In Das tapfere Prinzlein und die sieben Zwergbären schließlich veralbert er ohne jede Bösartigkeit – ja fast schon etwas poetisch – allzu vertraute Märchenwelten. Dass Émile Bravos seltsame Art mit der er die Nasen in den Gesichtern seiner Figuren platziert etwas an Volker Reiches Strizz erinnert, ist sicherlich Zufall. Auf alle Fälle ist Bravos Märchen-Verarsche ein märchenhaft schönes Büchlein, das ebenso ideal zum Verschenken wie zum Behalten ist.

