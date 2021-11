Parallel zu seiner Tätigkeit bei Monty Python schrieb sich John Cleese 1975 auch noch die Rolle des trottelig-pompösen Hotelbesitzers Basil Fawlty auf den langen Leib.

Als Co-Autorin und Darstellerin des Zimmermädchens Polly war seine damalige Gattin Connie Booth mit von der Partie. Den bedauernswerten spanischen Kellner Manuel (Mr. Fawlty gibt vor spanisch zu können) spielt der deutschstämmige Andrew Sachs und als genervte (und nervige) Mrs. Fawlty vervollständigt Prunella Scales das Quartett.

Von Fawlty Towers entstanden insgesamt nur 12 Episoden, doch diese haben es in sich. So versucht der durchgeknallte Basil beim Bedienen seiner deutschen Gäste unter dem Motto Don’t mention the war! nicht über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Dabei verhaspelt sich immer wieder, gibt seinen Gästen dafpr die Schuld (You invaded Poland!) und variiert schließlich sogar seinen berühmten “Silly Walk“ zum Stechschritt.

Speziell diese Szenen sind natürlich nicht wirklich zu synchronisieren, doch insgesamt ist die deutsche Bearbeitung von SAT.1 besser als ihr Ruf. Richtig genießen sollte man die Serie jedoch im Original. Dies ist zum Glück dank zahlreicher DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen möglich. Auf alle Fälle ist Fawlty Towers ein einzigartiges Vergnügen.

