Der eiskalte Lord Nekron will die Menschheit unterdrücken und lässt die Teegra, die Tochter des Königs Jarol entführen um deren letzten Zufluchtsort zu erobern: die Feuerburg. Die Hoffnung liegt nun in den Händen des Kriegers Larn, der die Prinzessin retten soll. Es beginnt der Kampf zwischen Feuer und Eis.

Im Star-Wars-Jahr 1977 brachte Ralph Bakshi (Fritz the Cat) mit Die Welt in 10 Millionen Jahren (hier fungierte „Luke Skywalker“ Mark Hamill als Sprecher) und Der Herr der Ringe gleich zwei Fantasy-Zeichentrickfilme in die Kinos. Sechs Jahre später legte er ein ähnlich gelagertes Werk nach.

Auch bei Feuer und Eis drehte er die meisten Szenen zunächst mit Schauspielern und ließ die Aufnahmen dann Bild für Bild von Hand nachzeichnen. Dieses Rotoskopie genannte Verfahren sorgte für äußerst lebensnahe Bewegungen, was besonders in den zahlreichen Actionszenen gut zur Geltung.

Mit klassischer Zeichentrickkunst oder Animation hat Rotoskopie jedoch wenig zu tun, denn in den Walt Disney Studios dienten mit realen Darstellern gedrehte Filmaufnahmen den Zeichnern lediglich zur Inspiration.

Bei Feuer und Eis arbeitete Bakshi mit dem begnadeten Fantasy-Maler Frank Frazetta zusammen, dessen wilde Barbarengemälde wie Death Dealer meist geradezu impressionistisch wirkten. Frazettas Einfluss ist jedoch eher bei den Hintergrundbildern zu spüren, als bei den durchgepausten Figuren.

Dennoch ist Feuer und Eis ein optisch teilweise äußerst imposanter Film, der in einer schönen DVD+Blu-ray-Edition vorliegt. Beim üppigen Bonusmaterial erfreut besonders die spielfilmlange Frazetta-Dokumentation Painting with Fire, bei mit u. a. die Comiczeichnern Bernie Wrightson, Dave Stevens, William Stout und Neal Adams zu Wort kommen.

Extras der 3-Disc Limited Collectors Edition: Audiokommentar von Ralph Bakshi, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln; Making of (13:32 min), Tagebuch vom Darsteller Sean Hannon (16:07 min), Kinotrailer (1:13 min), 24-seitiges Booklet mit einem aktuellen Interview mit Ralph Bakshi, Eine Bonus-DVD enthält die 93-minütige Dokumentation „Frazetta: Painting with Fire“. Hierzu gibt es einen Audiokommentar von Regisseur Lance Laspina und Produzent Jeremy J. DiFore, sowie Outakes

