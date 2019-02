Fil: Mädchenworld

Voller Freude marschiert die langbeinige Gemma auf den Ponyhof von Frau Matusseck zu. Sie freut sich schon darauf, das Pferdchen Devil zu striegeln. Doch vor Schrecken muss sie feststellen, dass bereits die intrigante Cordula mit der Bürste am Rappen zugange ist. Dieses Drama, das wohl keinen Leser kalt lassen dürfte inszeniert Fil in nur zwei Bilder und lässt anschließend noch allerlei geballten Wahnsinn folgen.

Nicht ohne Grund ist der Comic ab 14 Jahren freigegeben, denn jüngere Leser könnte er verstören. So lebt etwa der Vater von Gemma als Elektro Punk in einer schwulen Lebensgemeinschaft mit dem gleichgesinnten Pyro und die durchgeknallte Märchenwelt, in die sich die Heldin flüchtet, geht es auch nicht wirklich kindgerecht zu.

Die Strip-Serie Mädchenworld erschien über einem Zeitraum von 10 Jahren zunächst im Magazin Jungle World und fand ihren damals “funkelnagelneuen“ Abschluss 2013 in einem gebundenen querformatigen Sammelband beim Zitty Verlag. Doch damals passierte ein Missgeschick, denn Fil hatte zwei verschiedene Seiten 85 gezeichnet, wovon eine in der Gesamtausgabe vergessen (aber versehen mit einem sehr lustigen Text auf der Rückseite beigelegt) wurde. Fil hatte sein 130-seitiges Werk ohnehin “nach Gefühl“ durchnummeriert und die letzte Comic-Seite zeigt die “Folge 1000“.

Mittlerweile ist wieder Reprodukt der Hausverlag von Fil, besonders zu empfohlen ist die dort erschienene großartig aufgemachte dreiteilige Gesamtausgabe von Didi & Stulle. Die Neuausgabe von Mädchenworld enthält nicht nur beide Seiten 85, sondern zudem wurden die Vorlagen besser gescannt und die Farben aufgehübscht. Der knalligen Farben passen bestens zu diesem Comic, in dem es Fil einmal mehr ziemlich bunt treibt.

