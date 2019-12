Fil: Stups & Krümel

Seine Geschichten um das immer fröhliche Häschen Stups und den finster-zynischen Krümel – besondere Kennzeichen Anzug und kahler Knochenschädel – erschienen bereits 1993 in einem 48-seitigen A6-Heftchen bei Jochen enterprises. In bewusst schlicht bis schlecht gezeichneten Comics erzählt Fil (Didi und Stulle) irrwitzige Abenteuer, in denen das ungleiche Duo angelt, picknickt oder gar zum Mond reist, hinzu kamen ziemlich beknackte Rätsel und ein einfarbiges “buntes Klebebild“.

Obwohl das erste Heft als Nummer 1 erschien, gab es keine Fortsetzungen und erst nach mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es ein Wiedersehen mit Stups und Krümel. Das A6-Format blieb das selbe, doch der Umfang wurde deutlich erweitert. Der “Mega Sammelbands“ enthält jetzt sehr viel mehr als die Storys und Rätsel von 1993. Neben neuen Abenteuern mit Stups und Krümel gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Helden aus teufel und pistolen.

Diese ebenfalls im A6-Format veröffentlichte Reihe brachte es 2003 immerhin auf acht Heftchen. Neben Fil waren hier auch Oliver Naatz (MAD), Andreas Mischalke und Mawil (Kinderland, Lucky Luke sattelt um) mit Meister Lampe vertreten. Die Höhepunkte waren jedoch Fils völlig abgefahrene Abenteuer von Playmo (mit einem Gastauftritt vom “Osterix der Jallja“) und seine „Mutanten-Oberschule“, eine schreiend-komische Manga-Verarsche mit einem unverschämt tragischem Ende für den „Helden“ Kaneda.

Beide Comics (und noch vieles mehr) schafften es in den “Mega Sammelband“. Das Resultat sind knapp 300 Seiten mit völligem Wahnsinn für nur 10 Euro. Da ist es zu verkraften, dass das Klebebildchen fehlt und es nicht alle Fil-Geschichten aus teufel und pistolen (wie Schweine-Moritat oder Billy & Oldie) in dieses Buch geschafft haben. Das alles könnte doch noch in eine Neuauflage von Fils Larry Potter gepackt werden, oder?

