Alex Owens (Jennifer Beals) arbeitet tagsüber als Schweißerin und nachts ist sie Tänzerin in einer Bar. Sie träumt davon Balletttänzerin zu werden und ins Pittsburgh Conservatory of Dance aufgenommen werden. Etwas widerwillig lässt sie sich auf eine Beziehung mit ihrem Chef Nick (Michael Nouri) ein und ist ziemlich wütend als dieser heimlich alle Hebel in Bewegung setzt um Alex einen Vortanz-Termin im Konservatorium zu besorgen…

Schrecklich viel mehr passiert nicht in Flashdance, doch trotzdem wurde dieser fast komplett vor Ort im tristen Pittsburgh als “Rocky für Mädchen“ gedrehte Film 1983 zu einem gewaltigen Erfolg. Entscheidend hierfür war sicher der mitreißende Disco-Soundtrack von Giorgio Moroder. Hits wie Flashdance … What a Feeling von Irene Cara oder Maniac von Michael Sembello wurden damals rauf und runtergedudelt.

Entscheidend war sicher auch das frische unverbrauchte Gesicht der damals erst 17-jährigen Newcomerin Jennifer Beals, die in ihren abgeschnittenen Sweatshirts oder auch im Smoking mit Fliege kurzzeitig zur Modeikone wurde. Während sich Jennifer Beals schauspielerisch ganz achtbar schlug, wurde sie in den oft im Schatten gefilmten Tanzszenen meist gedoubelt, einmal sogar von einem männlichen Breakdancer.

Nach seinem großen Erfolg mit Flashdance gelangen dem britischen Regisseur Adrian Lyne mit 9½ Wochen, Eine verhängnisvolle Affäre und Ein unmoralisches Angebot ebenso provokante wie erfolgreiche Filme. Doch Lynes Version von Vladimir Nabokovs Lolita wurde 1997 zu einem gewaltigen Flop. Fünf Jahre später gelang Lyne ein kleines Comeback mit Untreu und danach sollte 20 Jahre dauern bis er mit Tiefe Wasser wieder einen Film drehte.

