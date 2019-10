Fournier: Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 11

Der neunte Band von Carlsen hervorragend editierter Gesamtausgabe der Abenteuer von Spirou und Fantasio enthielt nicht nur drei albumlange Comic-Geschichten, sondern neben allerlei zusätzlichen Illustrationen auch hochinteressante Texte. Für den Herausgeber der Originalausgabe, den belgischen Verlag Dupuis spricht, dass es sich dabei nicht um Eigenlob handelt, was in Anbetracht der im Buch enthaltenen Comicklassiker durchaus auf dem Weg gelegen hätte.

Vielmehr wird eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit der damaligen Verlagspolitik geboten. So war in den vorherigen Ausgaben der Gesamtausgabe zu erfahren, dass der große André Franquin nie so richtig glücklich damit war, Spirou zu zeichnen, da er die Hauptfiguren von seinen Vorgängern übernehmen musste und daher nicht warm mit dem Pagen, seinem Kumpel Fantasio und dem Eichhörnchen Pips wurde.

Daher hatte er seinem Nachfolger Jean-Claude Fournier auch 1969 davon abgeraten die Serie mit dem Album Die Goldmacher fortzusetzen. Doch zehn Jahre später war Fournier nicht von der Arbeit an der Traditionsserie frustriert, sondern vielmehr davon, wie bei Dupuis mit ihm umgegangen wurde.

Dem belgischen Verlag passte es nicht so recht, dass ein freigeistiger Bretone sich bei Spirou allerlei Freiheiten nahm und im Album Alles wie verhext erstaunlich deutlich eine kritische Position zur Kernenergie bezog. Das führte sogar dazu, dass die von Fournier gezeichnete Figur Ankou, die der bretonischen Sagenwelt entstammt und eine wichtige Rolle im Comic spielt, bei Anti-AKW-Demos eingesetzt wurde.

Fournier wurde daraufhin zwar nicht gekündigt, er schuf noch die beiden zusammenhängenden Geschichten Kodo der Tyrann und Nichts als Bohnen. Doch Dupuis versuchte weitere Teams anzuheuern, die parallel zu Fourniers Comics ihre eigenen Versionen von Spirou veröffentlichen konnten. Jean-Claude Fournier lehnte dies ab und warf 1979 das Handtuch, mitten in der Arbeit zum Album Das Häuschen im Grünen (dieses Buch enthält Fragmente davon).

Heute ist es durchaus üblich, dass mehrere Teams an Spirou arbeiten. Nahezu zeitgleich erscheinen Abenteuer, die von Yoann, Émile Bravo, Olivier Schwarz oder José Luis Munuera gezeichnet werden. Es ist mittlerweile allerdings auch üblich, dass sich Spirou-Geschichten kritisch mit unserer Welt auseinandersetzen und Fournier hat zu dieser Entwicklung einiges beigetragen. Sehr erfreulich ist, dass sich dieser Band auch mit den weiteren Comics von Fournier wie Bizu oder Die Kannibalen beschäftigt und dass Carlsen diese schöne Reihe in Band 12 mit den Spirou-Comics von Nic & Cauvin fortführt.

