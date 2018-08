Frank Giroud: Quintett

Seine Erfolgs-Serie Zehn Gebote siedelte Frank Giroud (Azrayen´) in verschiedenen Zeitepochen an und ließ sie von zehn verschiedenen Comic-Zeichnern in Szene setzen. Bei Quintett waren es nur halb so viele, doch auch hier ist der Ansatz sehr interessant.

Akira Kurosawa erzählte 1950 in seinem Filmklassiker Rashomon die Geschichte nacheinander aus der Sicht von vier verschiedenen Protagonisten, wobei diese Versionen sehr widersprüchlich ausfallen. Auch Giroud stellt jeweils andere Personen ins Zentrum seiner Comic-Erzählungen, die sich 1916 vor dem Hintergrund eines vom französischen Militär betriebenen Flugplatz in der Nähe des griechisch-mazedonischen Örtchens Pavlos abspielen.

Band 1 Die Geschichte der Dora Mars wurde von Cyril Bonin (Fog) in Szene gesetzt. Im Zentrum der Geschichte steht die aufstrebende Pariser Varieté-Sängerin Dora Mars, die sich in den Flieger Armel Flamant verliebt und ihm bis an die Front nachreist. Dort findet sie alles andere als Erfüllung, sondern gerät mitten hinein in die Kriegswirren.

Der zweite Band erzählt Die Geschichte des Alban Méric und zeigt, dass sich – völlig unbemerkt von Dora und Armel – in Pavlos eine tragische Liebesgeschichte zwischen einem französischen Leutnant und einem einheimischen jungen Mann zugetragen hat. Diesen Comic zeichnete Paul Gillon (Die Schiffsbrüchigen der Zeit) der auch schon den 7. Band von Zehn Gebote gestaltet hat.

Es stellt sich die Frage, welche weiteren Facetten Frank Giroud den Ereignissen in Pavlos noch abtrotzen wird. Comicplus+ veröffentlicht die spannende Serie in drei gebundenen Büchern. Der erste Band enthält neben den Comics Die Geschichte der Dora Mars und Die Geschichte des Alban Méric noch sehr viel interessantes Bonusmaterial, wie Skizzen, Interviews und Künstlerbiografien.

